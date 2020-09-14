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Em grande fase no Vasco, Fernando Miguel entra no top 5 dos goleiros com mais defesas no Brasileirão

Goleiro vascaíno teve grande atuação contra o Botafogo...

Publicado em 14 de Setembro de 2020 às 20:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 set 2020 às 20:05
Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
Quarenta e um minutos do 2º tempo, Matheus Babi sobe mais alto que Henrique e cabeceia na trave. Na sobra, o mesmo Babi finaliza de dentro da pequena área e Fernando Miguel voa pra impedir o gol de empate do Botafogo. O lance acabou sendo decisivo na vitória do Vasco por 3 a 2 no clássico carioca realizado nesse domingo. E não foi a única grande participação do goleiro na partida. Aliás, nem no campeonato.
Contra o Glorioso, o goleiro vascaíno precisou realizar sete defesas, sendo quatro delas em batidas efetuadas de dentro da área. No jogo anterior, contra o Atlético Goianiense, o camisa 1 precisou intervir em cinco oportunidades, sendo quatro - novamente - em conclusões de perto.
Em grande fase no gol cruzmaltino, Fernando Miguel agora é o 5º goleiro com mais defesas realizadas no Brasileirão 2020 (31), em números gerais, e o 5º também em bloqueios realizados em finalizações de dentro da grande área (20), segundo dados do Sofascore. Além disso, o arqueiro é o segundo com mais jogos sem sofrer gols (4), ficando atrás apenas de Marcelo Lomba, do líder Internacional (6).
Números que ajudam a explicar o bom início de Brasileiro do Vasco, 4º colocado com um jogo a menos que a maioria dos rivais, e dono da 4ª defesa menos vazada da competição.
GOLEIROS COM MAIS DEFESAS NO BRASILEIRÃO- Dados do Sofascore
1º - Cássio - Corinthians - 36 (22 dentro da área)2º - Wilson - Coritiba - 35 (22 dentro da área)3º - Fernando Prass - Ceará - 34 (22 dentro da área)Felipe Alves - Fortaleza - 34 (16 dentro da área)5º - Fernando Miguel - 31 (20 dentro da área)

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