Em grande fase, Nene é eleito o jogador do mês de setembro na rede social da Série B do Brasileirão

Crédito: Amanda Paiva/CBF

Desde que retornou ao Vasco, Nene tem tido boas atuações e sido decisivo na Série B do Campeonato Brasileiro. Com isso, o camisa 77 foi eleito na rede social oficial da competição o jogador do mês setembro. Em seus primeiros jogos, ele marcou dois gols e deu uma assistência em quatro partidas (CRB, Cruzeiro, Brusque de Goiás), contando apenas setembro. O experiente atleta tem feito uma boa dupla com Germán Cano e é um dos responsáveis por mudar o ambiente do Gigante da Colina. Extrovertido e carismático, o atleta tem usado bem a sua identificação com o clube e correspondido dentro e fora de campo. O meia recebeu a premiação no CT Moacyr Barbosa.

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– É muito motivante, fico muito feliz. Ainda mais com um período tão curto assim de clube. Chegar e já conquistar esse troféu é muito bacana porque temos muitos times e jogadores bons na Série B, que é um dos campeonatos mais equilibrados. Então ter esse reconhecimento é motivo de felicidade e também uma motivação para continuar fazendo que estou fazendo pelo Vasco. Claro que não sou eu sozinho, o time também está indo bem. Só completei esse bom momento com o prêmio, mas é uma conquista de todos do time – disse Nenê ao site da CBF, e emendou:

– Com certeza (a boa fase) ajudou o Vasco, essa era a intenção. Vim aqui para ajudar o time a conquistar esse acesso tão importante para o clube. Estávamos em uma situação difícil, mas vim porque acreditava. O time é muito é muito qualificado, só precisava de um acerto, e nisso o Diniz ajudou muito. Trabalhamos bastante. Eu estando bem, consigo ajudar o time. Preciso estar bem individualmente para ajudar o coletivo. E isso consequentemente aumenta a confiança de todos para conquistar os resultados – frisou o meia.

No mês de outubro, por exemplo, ele vibrou com as recepções da torcida do Vasco no Nordeste - nos duelos contra Confiança e Sampaio Corrêa. Ao fim do confronto com os sergipanos, Nene foi até o acesso à arquibancada e interagiu com os torcedores. Com muita simpatia, o meia tirou fotos, esbanjou sorriso e fez a alegria de quem estava presente no Batistão.

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