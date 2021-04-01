Em final de contrato com o Lyon, Depay entra na mira do Liverpool

Crédito: Damien LG / Lyon

Principal nome do Lyon, o atacante Memphis Depay tem o seu futuro indefinido. Em reta final de contrato com o clube francês, o holandês não deverá ter o vínculo renovado e já começa a receber propostas para a próxima temporada. E o mais novo interessado no atleta é o Liverpool.

+ Veja a tabela da Premier LeagueSegundo informações do jornal "As", o camisa 10 entrou na mira dos Reds, que já está planejando o elenco da próxima temporada. Sem saber se disputará a Champions League e temendo perder peças no setor ofensivo, a equipe de Jürgen Klopp acredita que Depay se encaixa bem no atual campeão inglês.

O Liverpool, ainda de acordo com o portal, não tem nenhuma intenção de entrar em brigas milionárias por nomes como Haaland e Mbappé, que devem agitar o mercado no verão europeu, mas acredita que o holandês de 27 anos cabe financeiramente em seu elenco.

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