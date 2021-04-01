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futebol

Em final de contrato com o Lyon, Depay entra na mira do Liverpool

Atacante do clube francês não deve renovar o contrato e atual campeão inglês aparece como opção. Barcelona também monitora e deve brigar com o Liverpool pela contratação...

Publicado em 01 de Abril de 2021 às 16:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 abr 2021 às 16:30
Crédito: Damien LG / Lyon
Principal nome do Lyon, o atacante Memphis Depay tem o seu futuro indefinido. Em reta final de contrato com o clube francês, o holandês não deverá ter o vínculo renovado e já começa a receber propostas para a próxima temporada. E o mais novo interessado no atleta é o Liverpool.
+ Veja a tabela da Premier LeagueSegundo informações do jornal "As", o camisa 10 entrou na mira dos Reds, que já está planejando o elenco da próxima temporada. Sem saber se disputará a Champions League e temendo perder peças no setor ofensivo, a equipe de Jürgen Klopp acredita que Depay se encaixa bem no atual campeão inglês.
O Liverpool, ainda de acordo com o portal, não tem nenhuma intenção de entrar em brigas milionárias por nomes como Haaland e Mbappé, que devem agitar o mercado no verão europeu, mas acredita que o holandês de 27 anos cabe financeiramente em seu elenco.
+ Mercado promete pegar fogo! Confira alguns nomes que prometem esquentar a janela de verão europeia
A disputa do clube de Anfield, entretanto, deverá ser com o Barcelona. Admirador de Depay, o técnico Ronald Koeman tem interesse em levar o jogador para o Camp Nou.

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