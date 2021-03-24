Em fim de contrato, Lucas Vázquez entra na mira do Bayern de Munique

Crédito: Antonio Villalba / Real Madrid

Vivendo seus últimos meses de contrato com o Real Madrid, o atacante Lucas Vázquez pode jogar na Alemanha na próxima temporada. De acordo com informações da imprensa espanhola, o camisa 17 merengue entrou em pauta no clube bávaro, que pode fazer uma proposta pelo jogador de 29 anos.

+ Veja a tabela da Champions LeagueSegundo o jornal "As", o Real Madrid fez uma proposta de renovação para o jogador, que não gostou dos valores e espera uma nova oferta. Em meio ao imbróglio, o Bayern de Munique se aproximou dos agentes de Vázquez, que já pode assinar pré-contrato, e tem conversas adiantadas com os empresários.

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