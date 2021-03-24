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futebol

Em fim de contrato, Lucas Vázquez entra na mira do Bayern de Munique

Atleta tem vínculo com Real Madrid até junho, recebeu proposta de renovação, não gostou dos valores, e espera nova oferta. Bayern conversa com agentes e está perto de acordo...

Publicado em 24 de Março de 2021 às 14:59

LanceNet

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Publicado em 

24 mar 2021 às 14:59
Crédito: Antonio Villalba / Real Madrid
Vivendo seus últimos meses de contrato com o Real Madrid, o atacante Lucas Vázquez pode jogar na Alemanha na próxima temporada. De acordo com informações da imprensa espanhola, o camisa 17 merengue entrou em pauta no clube bávaro, que pode fazer uma proposta pelo jogador de 29 anos.
+ Veja a tabela da Champions LeagueSegundo o jornal "As", o Real Madrid fez uma proposta de renovação para o jogador, que não gostou dos valores e espera uma nova oferta. Em meio ao imbróglio, o Bayern de Munique se aproximou dos agentes de Vázquez, que já pode assinar pré-contrato, e tem conversas adiantadas com os empresários.
+ Veja como está a corrida pela Chuteira de Ouro na Europa
Homem de confiança do técnico Zinédine Zidane, Vázquez entrou em campo em 31 dos 38 jogos do Real Madrid na temporada e foi titular na maioria. Com as lesões de Carvajal e Odriozola, o atacante tem atuado na lateral-direita merengue.

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