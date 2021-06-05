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Em fim de contrato, Felipe Melo, Jailson e Willian vivem expectativa por renovação no Palmeiras

Além dos veteranos, Rony também segue negociando a extensão de vínculo com o Verdão
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LanceNet

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Publicado em 

05 jun 2021 às 17:00

Publicado em 05 de Junho de 2021 às 17:00

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras tem, no atual elenco, alguns atletas que encerram seu contrato no final deste ano e, em função disso, estarão livres para assinar um pré-contrato a partir do próximo mês. São eles, Felipe Melo, Jailson e Willian; todos aguardam uma decisão do clube para saber se terão seus contratos renovados ou não.
>> ATUAÇÕES: Oportunista, Willian decide em vitória do Palmeiras sobre o CRB>> Confira a tabela do Brasileirão 2021 e faça sua simulação
Além desses três, Rony, que possui contrato até 2024 também tem a extensão de seu vínculo em pauta internamente. Uma primeira proposta foi formalizada pelo Verdão, mas foi recusada pelo estafe do jogador devido a uma cláusula que estabelecia um salário fixo. Os representantes do atacante exigem uma progressão salarial, que deve ser acatada para firmar o acordo.
Segundo noticiado pelo repórter Diego Iwata, do UOL, a diretoria alviverde só irá anunciar os desfechos individuais quando todas as negociações estiverem encerradas. Isto porque entende-se que a isonomia entre os atletas deve prevalecer para ninguém sair prejudicado. Sendo assim, as resoluções de renovação só devem ser divulgadas ao final deste mês, fato que tem decepcionado o estafe dos atletas envolvidos.Assim como Rony, Willian está mais próximo de um acerto de permanência. O camisa 29 já tem as conversas com o clube encaminhadas para renovar o contrato. Artilheiro do atual elenco com a camisa alviverde, Bigode está a apenas 10 gols de entrar no Top 30 de maiores goleadores da história do Palmeiras.
Jailson e Felipe Melo, por sua vez, encontram-se em contextos diferentes. O goleiro, de 39 anos, deve deixar o clube após 7 temporadas. Já o volante vive a situação mais complexa, uma vez que deseja estender seu vínculo por mais dois anos. Entretanto, no departamento de futebol, uma das avaliações é de que seria mais favorável renovar por somente uma temporada.
O camisa 30 tornou-se titular com Abel Ferreira depois de voltar de lesão no final da última temporada e segue como capitão da equipe. Neste domingo (06), ele deve começar jogando novamente, contra a Chapecoense no Allianz Parque pela segunda rodada do Brasileirão 2021.

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