Em fim de contrato com o Shakhtar, Junior Moraes desperta o interesse do Corinthians

O Corinthians tem conversas adiantadas com o estafe do atacante Júnior Morais, que pertence ao Shakhtar Donestk, da Ucrânia. No Brasil após se refugiar do país ucraniano, em conflito com a Rússia, Moraes não deve voltar a vestir a camisa do Shakhtar, clube no qual tem contrato até o mês de junho, e o Timão desponta agora como um dos possíveis destinos do atleta de 35 anos.

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A informação do interesse e negociação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Jorge Nicola e confirmada pelo LANCE!.

Segundo informações obtidas pela reportagem, o Timão não tratava a contratação do jogador como prioridade, por conta das questões burocráticas envolvendo jogadores vindo do futebol russo e ucraniano, e também tinha uma ressalva por conta da parte física, já que Junior passou por uma cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado do joelho direito no ano passado, tendo, inclusive, feito parte da recuperação nas dependências corintianas e profissionais que atuam no clube, como o fisioterapeuta Luciano Rosa.

O interesse aumentou após o aval do técnico Vítor Pereira pelo jogador.

A diretoria corintiana está em busca de um centroavante desde o fim do ano passado. Um camisa 9 de peso foi prioridade do clube até a demissão do técnico Sylvinho, no dia 2 de fevereiro, quando o foco se tornou o novo treinador.

Com a contratação de Vítor Pereira, há duas semanas, a pauta voltou a tona no Corinthians, mas ainda a passos lentos, já que a principal investidora no projeto de contratação de um centroavante, o Grupo Taunsa, sonhava com nomes internacionais, como os uruguaios Edinson Cavani e Luís Suárez, que estão em fim de contrato com Manchester United, da Inglaterra, e Atlético de Madrid, da Espanha, respectivamente.

Cavani chegou a demonstrar interesse, mas só no segundo semestre, o que não compensa ao Timão que estará em disputa da Copa Libertadores, já Suárez não quer atuar no futebol sul-americano neste momento.

Diego Costa foi outra opção, mas o desejo de voltar a Europa inicialmente afastaram o atacante, que se desligou do Atlético-MG no início do ano, do Corinthians. Sem mercado no Velho Continente, Diego voltou a se aproximar do Alvinegro do Parque São Jorge nos últimos dias, mas a diretoria corintiana não se animou.

Ainda que já converse com o estafe do Júnior Moraes, o Timão sabe que terá concorrência no mercado internacional. Clubes da Estados Unidos, Croácia e Itália.