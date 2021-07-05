Em fim de contrato com o Flamengo, Filipe Luís fala sobre renovação e futuro: 'Quero ir até os 40'

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Desde da última quinta-feira, Filipe Luis está livre para assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. E, mesmo com o lateral-esquerdo já tendo dito que confia na renovação de contrato com o Flamengo, o tema 'futuro' passa a ser frequente no dia a dia do atleta. Em entrevista ao jornal "As", da Espanha, ele foi questionado sobre os próximos passos na carreira e adotou um tom de cautela.

+ De olho no sucessor: veja 15 jogadores que o Flamengo poderia tentar para o lugar de Gerson– Não estou pensando nisso agora. Tenho contrato até o final do ano. Vamos conversar agora e, com a minha idade, temos que ir de ano em ano. Quero jogar o máximo que puder, tenho 36 anos e quero chegar aos 40. Isso vai depender do meu desempenho, do meu corpo, mas quero jogar o máximo possível.

Bem adaptado ao Rio de Janeiro e feliz por estar no time do coração, o veterano deve iniciar as conversas com a diretoria rubro-negra nos próximos meses. A tendência é que as negociações sigam nos moldes de renovações recentes: contrato por um ano e reajuste discreto nos salários.

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Com 35 anos (completa 36 em agosto), Filipe Luís ainda não sentiu peso da idade e tem papel fundamental no elenco do Flamengo. Nesta temporada, ele atuou em 19 das 25 partidas da equipe principal rubro-negra e é um dos destaques no time de Rogério Ceni.