Em fim de contrato com a Juventus, Dybala entra na mira do Liverpool

Em reta final de contrato com a Juventus, o atacante Paulo Dybala pode vestir vermelho na próxima temporada. Ainda sem acordo para estender seu vínculo com a Velha Senhora, que vai até junho de 2022, o argentino de 28 anos entrou na mira do Liverpool, que pode contratar o meia-atacante sem custos.A informação é do canal "Sportitalia", que garante que o jogador deseja receber 10 milhões de euros anuais (R$ 61 milhões) como salário para permanecer na Biancoreni. A Juve, por sua vez, adiou as negociações para depois do fim da janela de transferências de inverno.

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Dybala não teria gostado da atitude da diretoria da Juventus, e acredita que o clube lhe fará uma oferta menor do que a pedida inicial. A menos de seis meses do fim do vínculo com o time italiano, o camisa 10 já está livre para assinar um pré-contrato com qualquer agremiação.

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Na atual temporada, convivendo com menos lesões que na última época, Dybala entrou em campo 26 vezes, marcou 11 gols e deu ainda quatro assistências. O argentina está na Velha Senhora desde 2015, onde já fez 277 partidas, 111 gols e 46 assistências no total.