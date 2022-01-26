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Em fim de contrato com a Juventus, Dybala entra na mira do Liverpool

Argentino de 28 anos tem vínculo até junho de 2022 e já está liberado para assinar pré-contrato. Pedida para renovar com a equipe italiana é de R$ 61 milhões por temporada...

Publicado em 26 de Janeiro de 2022 às 19:17

LanceNet

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Publicado em 

26 jan 2022 às 19:17
Em reta final de contrato com a Juventus, o atacante Paulo Dybala pode vestir vermelho na próxima temporada. Ainda sem acordo para estender seu vínculo com a Velha Senhora, que vai até junho de 2022, o argentino de 28 anos entrou na mira do Liverpool, que pode contratar o meia-atacante sem custos.A informação é do canal "Sportitalia", que garante que o jogador deseja receber 10 milhões de euros anuais (R$ 61 milhões) como salário para permanecer na Biancoreni. A Juve, por sua vez, adiou as negociações para depois do fim da janela de transferências de inverno.
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Dybala não teria gostado da atitude da diretoria da Juventus, e acredita que o clube lhe fará uma oferta menor do que a pedida inicial. A menos de seis meses do fim do vínculo com o time italiano, o camisa 10 já está livre para assinar um pré-contrato com qualquer agremiação.
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Na atual temporada, convivendo com menos lesões que na última época, Dybala entrou em campo 26 vezes, marcou 11 gols e deu ainda quatro assistências. O argentina está na Velha Senhora desde 2015, onde já fez 277 partidas, 111 gols e 46 assistências no total.
Crédito: DybalaéoprincipalnomedaJuventusdesdeasaídadeCristianoRonaldo(Foto:ALBERTOPIZZOLI/AFP

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