Em fim de contrato com a Juventus, Dybala decidiu seu próximo destino

Em fim de contrato com a Juventus, o atacante Paulo Dybala tem interesse em jogar no Paris Saint-Germain na próxima temporada, segundo o "Foot Mercato". O atleta chegou a ser alvo do clube francês há três anos, mas o negócio não saiu do papel.Após saber que a Velha Senhora não lhe daria um novo contrato, o argentino buscou saber sobre a situação do PSG para que possa atuar no Parque dos Príncipes. Leonardo, atual diretor esportivo, mas que tem futuro incerto na França, é um admirador do camisa 10.