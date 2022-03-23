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futebol

Em fim de contrato com a Juventus, Dybala decidiu seu próximo destino

Atacante argentino tem interesse em jogar no Paris Saint-Germain...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 mar 2022 às 05:34

Publicado em 23 de Março de 2022 às 05:34

Em fim de contrato com a Juventus, o atacante Paulo Dybala tem interesse em jogar no Paris Saint-Germain na próxima temporada, segundo o "Foot Mercato". O atleta chegou a ser alvo do clube francês há três anos, mas o negócio não saiu do papel.Após saber que a Velha Senhora não lhe daria um novo contrato, o argentino buscou saber sobre a situação do PSG para que possa atuar no Parque dos Príncipes. Leonardo, atual diretor esportivo, mas que tem futuro incerto na França, é um admirador do camisa 10.
> Veja a tabela da Ligue 1
No entanto, há muitas dúvidas em relação a estrutura que o Paris Saint-Germain irá manter para a próxima temporada. Além do dirigente, o técnico Mauricio Pochettino também não tem garantias de continuidade a partir de junho.
O elenco também pode sofrer grandes mudanças, o que pode favorecer Dybala. Di Maria irá deixar o clube por conta do fim de seu contrato, enquanto Mbappé terá uma proposta do Real Madrid. Já Messi, Neymar e Icardi também são incógnitas para 2022/2023.

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