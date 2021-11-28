Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Em fim de contrato, cinco jogadores ficam de fora da relação do Vasco

Por motivos distintos, Morato, Daniel Amorim, Marquinhos Gabriel, Ernando e Romulo não foram relacionados, forte indício de que não permanecerão no clube em 2022...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 nov 2021 às 15:14

Publicado em 28 de Novembro de 2021 às 15:14

O Vasco não relacionou para a partida contra o Londrina, neste domingo, os jogadores que estão em fim de contrato, forte indício que estão de saída do clube. São os casos de Marquinhos Gabriel, Ernando, Romulo, Daniel Amorim e Morato.
O clube informou que Marquinhos Gabriel, cotado inclusive para ser titular, apresentou um quadro de gastroenterite na última sexta-feira. Morato já tinha sido vetado pelo departamento médico com desconforto muscular na coxa direita.
Ernando, Romulo e Daniel Amorim ficaram de fora em decisão tomada em conjunto pelo departamento médico, de futebol e comissão técnica. Existe receio de uma lesão, que poderia acarretar a uma renovação contratual.
Riquelme e Cayo Tenório, que possuem contrato com o Vasco para o ano que vem, foram vetados por problemas físicos. Riquelme por conta de um desconforto muscular e Cayo Tenório devido a um trauma sofrido no joelho esquerdo na semana passada.
Crédito: (RafaelRibeiro/Vasco

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados