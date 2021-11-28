Em fim de contrato, cinco jogadores ficam de fora da relação do Vasco

O Vasco não relacionou para a partida contra o Londrina, neste domingo, os jogadores que estão em fim de contrato, forte indício que estão de saída do clube. São os casos de Marquinhos Gabriel, Ernando, Romulo, Daniel Amorim e Morato.

O clube informou que Marquinhos Gabriel, cotado inclusive para ser titular, apresentou um quadro de gastroenterite na última sexta-feira. Morato já tinha sido vetado pelo departamento médico com desconforto muscular na coxa direita.

Ernando, Romulo e Daniel Amorim ficaram de fora em decisão tomada em conjunto pelo departamento médico, de futebol e comissão técnica. Existe receio de uma lesão, que poderia acarretar a uma renovação contratual.

Riquelme e Cayo Tenório, que possuem contrato com o Vasco para o ano que vem, foram vetados por problemas físicos. Riquelme por conta de um desconforto muscular e Cayo Tenório devido a um trauma sofrido no joelho esquerdo na semana passada.