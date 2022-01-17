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futebol

Em fim de contrato, Christensen vira alvo de dois gigantes europeus

Zagueiro do Chelsea ainda não renovou e já pode assinar pré-contrato com outro clube...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 jan 2022 às 13:24

Publicado em 17 de Janeiro de 2022 às 13:24

Em fim de contrato com o Chelsea e ainda sem acordo por renovação, o zagueiro Andreas Christensen pode deixar o clube inglês na próxima janela de transferências. De acordo com o jornal espanhol 'Mundo Deportivo', o defensor dinamarquês interessa a Barcelona e Bayern de Munique.+ Com título da Supercopa da Espanha, Marcelo iguala lenda e vira o maior campeão da história do Real Madrid
Ainda segundo o veículo, Christensen não aceitará propostas de clubes ingleses por respeito ao Chelsea, mas não fecha as portas para uma saída da terra da rainha em julho. Além de Barcelona e Bayern de Munique, a dupla Borussia Dortmund e Atlético de Madrid também monitora o atleta.
+ Argélia perde para Guiné Equatorial e encerra invencibilidade de 35 jogos
Revelado pelo Chelsea, o zagueiro passou dois anos emprestado ao Borussia Monchengladbach, onde se destacou e retornou ao time inglês. Christensen pode, inclusive, assinar um pré-contrato com outra equipe ainda em janeiro. Aos 25 anos, o defensor soma cinco títulos pelos Blues.
Crédito: ZagueirodoChelseaestápróximodesaídadoclube(Foto:BENSTANSALL/AFP

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