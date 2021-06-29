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futebol

Em férias, Rodrygo visita o Santos: "Sempre uma honra estar aqui"

Atacante visitou a Vila Belmiro e o CT Rei Pelé na tarde desta terça-feira...

Publicado em 29 de Junho de 2021 às 20:09

LanceNet

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Publicado em 

29 jun 2021 às 20:09
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O Menino da Vila Rodrygo, jogador do Real Madrid e da Seleção Brasileira, esteve no Estádio Urbano Caldeira e no CT Rei Pele nesta terça-feira (29), onde reencontrou muitos amigos no clube que o revelou ao mundo. Ele estava acompanhado pelo pai, Eric Goes, que sempre o apoiou e aconselhou na profissão.O jogador foi foi recebido pelo presidente Andres Rueda, pelo vice-presidente José Carlos de Oliveira e foi presentado com uma camisa personalizada e um kit de produtos licenciados. Seu pai, Eric, também ganhou uma camisa oficial personalizada.
Já no CT Rei Pelé matou a saudade dos campos onde tanto treinou e se transformou em um dos jovens atacantes mais valorizados do mundo.
- Para mim vai ser sempre uma honra estar aqui. Meu carinho pelo Santos só aumenta, independente de estar longe ou não - disse Rodrygo.- A porta do Santos sempre estará aberta para os seus ídolos - comentou o presidente santista.
O atacante se mostrou muito grato por tudo que o clube o proporcionou em sua trajetória.
- Tudo que aprendi aqui eu levo para minha vida. Muitas vezes eu passava mais tempo nas dependências do Clube do que na minha própria casa. O Santos me criou e me formou para o mundo - afirmou.
E mesmo distante Rodrygo não deixou de assistir os jogos do Peixe.
- Consigo acompanhar os jogos, e de lá sempre mando minha energia positiva.
Com a camisa santista, na equipe profissional, ele atuou em 82 jogos e marcou 17 jogos, no período entre 2017-2019.

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