Em estreia pelo Corinthians, Sylvinho observou erros técnicos e de precisão: 'Temos que ter boa posse'

O técnico do Corinthians, Sylvinho, que fez a sua estreia no comando do clube neste domingo (30), na derrota por 1 a 0 para o Atlético-GO, pela primeira rodada do Brasileirão, na Neo Química Arena, não gostou da fala de precisão na saída de bola do clube na partida.

– Nós pecamos um pouco na saída que não foi precisa e boa, faltou precisão se não o time acaba não andando, temos que ter boa posse, segurança nos passes – disse o comandante corintiano em entrevista coletiva virtual concedida após o revés.

>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosAlém disso, o técnico pôde notar algumas falhas técnicas, relacionadas ao excesso de erros de passes do Timão diante da equipe goiana.

– O nosso campo é muito rápido e com chuva acelerou muito o jog. Os primeiros 12, 15 minutos, um jogo nervoso, da nossa parte mais. Na nossa construção, erramos passes laterais, entrelinhas, o passe um pouco mais preciso erramos bastante foi se acertando um pouco melhor no segundo tempo. Algo que tem que trabalhar, buscar, treinamentos e posicionamento dos atletas para facilitar essa ação –

Jogando sem centroavantes, o primeiro Timão sob o comando do novo treinador teve Gustavo Mosquito e Mateus Vital alternando posicionamento na beirada do campo, como atletas mais a frente no esquema tático.