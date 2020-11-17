Em entrevista, Raphael Veiga elogia Abel Ferreira: ‘Ele vive o futebol’

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O meia Raphael Veiga é, desde a demissão de Vanderlei Luxemburgo, um dos destaques do Palmeiras, marcando seis gols em nove partidas. O jogador que, durante anos não teve sequência como titular, falou em entrevista à ESPN Brasil sobre Abel Ferreira, atual treinador do Verdão.

– O Abel Ferreira chegou e já sabia o nome de todo mundo. Fala como se conhecesse a gente há algum tempo. Pensei que ele deveria ter estudado. É um cara que, em pouco tempo, dá para ver que ele é interessado, disposto a aprender, criar alternativas para o time, jogador melhorar. Ele vive o futebol. Estou feliz pela chegada dele. Espero que os jogadores ajudem na adaptação para a gente continuar vencendo.

O atleta afirmou, também, que sempre soube que poderia ser uma importante peça no Verdão.– Eu estou vivendo o que eu busquei desde quando eu cheguei, em 2017. Sempre soube o que eu podia fazer e hoje as coisas estão acontecendo (…) Não foi fácil esperar. Nunca fui de brigar, mas internamente eu ficava muito bravo.

Por fim, o camisa 23 disse que buscou aprender ao longo do tempo e que precisa, acima de tudo, manter a humildade para prosperar no Alviverde.

– Aprendi que a circunstância não me define, mas sim o meu trabalho e quem eu sou. Essa maturidade interna, cobrança, me ajuda muito. Passei por momentos no Palmeiras que não era o que eu queria. Hoje, estou em uma fase legal, mas não vou esquecer o que eu passei. Preciso de humildade e trabalho.