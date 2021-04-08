Em entrevista, Gómez compara Abel Ferreira com outros técnicos: ‘Relacionamento mais aberto’

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Um dos grandes destaques do Palmeiras campeão da Libertadores e da Copa do Brasil sob o comando de Abel Ferreira, o zagueiro Gustavo Gómez foi convidado para o programa Resenha ESPN e, em sua participação, elogiou o treinador do Verdão, comparando-o com outros que passaram pelo clube desde 2018.

– Todo mundo sabe que eu cheguei aqui e já estava o Felipão. Pegamos treinadores com muita história, né? Luxemburgo, Mano Menezes… e agora o Abel. Eu acho que com Abel o relacionamento é mais aberto. Ele é mais novo.>> Agora vale título da Supercopa! Veja os capítulos recentes da rivalidade entre Palmeiras e Flamengo

Além disso, o defensor demonstrou como o português, mesmo durante longas maratonas de jogos, busca incentivar o elenco, contando sempre com o auxílio de jogadores mais experientes.