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Em entrevista, Gómez compara Abel Ferreira com outros técnicos: ‘Relacionamento mais aberto’

Defensor elogiou a postura do treinador português com os jogadores do Palmeiras
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Publicado em 08 de Abril de 2021 às 11:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 abr 2021 às 11:40
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Um dos grandes destaques do Palmeiras campeão da Libertadores e da Copa do Brasil sob o comando de Abel Ferreira, o zagueiro Gustavo Gómez foi convidado para o programa Resenha ESPN e, em sua participação, elogiou o treinador do Verdão, comparando-o com outros que passaram pelo clube desde 2018.
– Todo mundo sabe que eu cheguei aqui e já estava o Felipão. Pegamos treinadores com muita história, né? Luxemburgo, Mano Menezes… e agora o Abel. Eu acho que com Abel o relacionamento é mais aberto. Ele é mais novo.>> Agora vale título da Supercopa! Veja os capítulos recentes da rivalidade entre Palmeiras e Flamengo
Além disso, o defensor demonstrou como o português, mesmo durante longas maratonas de jogos, busca incentivar o elenco, contando sempre com o auxílio de jogadores mais experientes.
– Quando tínhamos muitos jogos, o calendário estava apertado e ele falava pra eu mandar um vídeo para os companheiros que estavam concentrando, em viagem. Chamava os mais experientes e pedia para falar antes daqueles jogos de semifinal da Libertadores. Porque ele é novo e tem mais essa resenha com os jogadores.Gustavo Gómez chegou ao Palmeiras em 2018 e, desde então, conquistou quatro títulos, sendo dois destes (Libertadores e Copa do Brasil) sob o comando de Abel Ferreira.

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