Em entrevista, Firmino rasga elogios a Philippe Coutinho: 'É um mágico'

Ex-companheiros de Liverpool e atualmente juntos na Seleção Brasileira, que disputa as Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, Roberto Firmino e Philippe Coutinho são amigos também fora das quatro linhas. E o camisa 9 do clube inglês, em entrevista ao site da Fifa, foi só elogios ao meia do Barcelona.- Ele (Coutinho) é fenomenal. Você simplesmente não pode dizer que ele não é um mágico. Ele tem poderes mágicos. Ele faz coisas que não existem, que você não poderia inventar. Você sempre tem que assistir a replays de seus lances para entender o que ele fez - disse Firmino.