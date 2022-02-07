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Em entrevista com Rony, Fifa diz que Palmeiras já tem um título mundial

Site da entidade máxima do futebol mundial cita um título prévio do Verdão nesse nível de competição e "esquece" conquista do Corinthians no ano 2000, em torneio no Brasil...

Publicado em 07 de Fevereiro de 2022 às 18:38

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 fev 2022 às 18:38
Um dia antes da estreia do Palmeiras no Mundial de Clubes deste ano, a Fifa colocou "fogo" em uma antiga polêmica dos torcedores: a Copa Rio de 1951, considerado um título mundial pelos palmeirense e, pelo jeito, para a entidade máxima do futebol também. Isso porque, em entrevista com Rony em seu site oficial, a instituição afirmou que o Verdão já conquistou um título mundial.TABELA> Veja tabela e simulador do Mundial de Clubes-2021 clicando aqui
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
GALERIA> Veja a lista de inscritos do Palmeiras para o Mundial de Clubes
Nesta segunda-feira, a Fifa divulgou um papo com o camisa 10 do Alviverde, em que falou da disputa do Mundial de Clubes e como o time chega para a competição neste ano. Mas o que chamou mesmo a atenção foi uma das perguntas da entidade ao atacante, que compara o número de conquistas mundiais do Palmeiras com as do Corinthians, como traduzido abaixo:
Versão em inglês
FIfa: Palmeiras and Corinthians have been world champions once apiece. Does the opportunity to surpass your biggest rivals give you extra motivation?Rony: No. I don’t think about that at all. Corinthians have their world championship. Palmeiras have theirs. I know the fans think about this but I would really want to win this title regardless. It’s a huge competition. My motivation couldn’t be greater.
Versão em Português
Fifa: Palmeiras e Corinthians foram campeões mundiais uma vez cada um. A oportunidade de superar o seu maior rival dá uma motivação extra?Rony: Não. Eu não penso nisso. Corinthians tem o seu mundial. Palmeiras tem o dele. Eu sei que os torcedores pensam nisso, mas eu quero ganhar esse título de qualquer maneira. É uma competição enorme. Minha motivação não poderia ser maior.
Como foi possível notar, além de classificar a Copa Rio de 1951 como um título Mundial, a Fifa ignorou a conquista do Corinthians em 2000, considerado o primeiro Mundial de Clubes com a chancela da entidade. Vale lembrar que o Timão também conquistou o Mundial de 2012, já no formato atual do torneio.
Em 2006, o Palmeiras montou um extenso dossiê com reportagens sobre a Copa Rio para assegurar o valor da conquista junto à Fifa. Em 2014, no ano do centenário palmeirense, a ata do Comitê Executivo da Fifa – único órgão da entidade com legitimidade para discutir o tema – foi enviada ao governo brasileiro destacando a “concordância com pedido da CBF para reconhecer o torneio como o primeiro Campeonato Mundial de Clubes”.
Mais tarde, porém, a entidade declarou que a competição não seria comparada com o atual Mundial de Clubes, ou seja, a Fifa não reconhece a Copa Rio como um título mundial a exemplo daqueles realizados em 2000 e a partir de 2005.
Crédito: PalmeirasconsideraaCopaRiode1951comoumtítulomundial(Foto:Divulgação/Palmeiras

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