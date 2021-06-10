Em entrevista, Cano afirma desejo de colocar o Vasco na elite: 'Onde merece estar pela sua história e tradição'

Crédito: Cano marcou o gol do empate do Vasco no empate com o Boavista pela Copa do Brasil (Rafael Ribeiro/Vasco da Gama

O Vasco garantiu a classificação para as oitavas de final da copa do Brasil ao empatar com o Boavista por 1 a 1. Autor do gol cruz-maltino, Germán Cano concedeu uma entrevista ao TyC Sports, da Argentina, e falou sobre seu momento no futebol brasileiro, elogiou a torcida vascaína ao dizer que foi muito bem recebido e que quer recolocar o clube "onde merece estar pela sua história e tradição no Rio de Janeiro."

> Confira os confrontos da Copa do Brasil- Todas as pessoas e nós próprios queremos subir novamente à primeira divisão, onde o clube merece estar pela sua história e tradição no Rio de Janeiro - revelou o argentino, sobre o principal desafio do Vasco na temporada.

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Desde que chegou ao Rio de janeiro, Cano foi muito bem recebido e conquistou a torcida do Vasco com números que impressionam. Ele disse estar tranquilo no clube carioca, e elogiou o carinho dos torcedores, que sempre o apoiam. Com isso, o jogador disse que quer retribuir cumprindo o compromisso de voltar à elite do futebol brasileiro.

O atacante atingiu a marca de 33 gols com a camisa do Gigante da Colina e tornou-se o maior artilheiro estrangeiro da história do clube no século XXI. Ele também está bem próximo de entrar nos dez maiores goleadores vascaínos do século, resta apenas um gol. para atingir a marca.

Torcida por Messi na Copa América

Com a proximidade da Copa América, o argentino revelou que todos no país desejam que Messi erga seu primeiro troféu com a camisa da seleção. Além disso, ele disse que vê o craque do Barcelona empenhado em reverter a situação

- Todos os argentinos querem que ele ganhe a Copa América. Ele fez muito pela Seleção Nacional e vejo-o muito empenhado em reverter aquela situação que já o fez viver várias tristezas. Espero que desta vez possa ser dado - disse, e em seguida completou.