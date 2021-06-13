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Em enquete do L!, torcida do Flamengo se divide na escolha do substituto de Gerson; veja resultado

Após 20 mil votos, votação indica vitória de Willian Arão com 31%, seguido de Thiago Maia (28%) e João Gomes (21%). Diego fica em último com 19%...

Publicado em 13 de Junho de 2021 às 09:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 jun 2021 às 09:00
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Sem dúvidas, a missão de Rogério Ceni em achar uma reposição para Gerson não será nada fácil. Nem mesmo a torcida do Flamengo foi capaz de ajudar o treinador na escolha. Em enquete realizada pelo LANCE! durante a última semana, mais de 20 mil torcedores votaram e dividiram entre as quatro opções apresentadas. Clique aqui para conferir.
+ Gerson é o próximo a sair! Veja todas as transações do Flamengo na Era LandimApesar de equilibrada, a enquete indicou um vencedor: Willian Arão. Hoje atuando como zagueiro, o atleta é volante de origem e recebeu 31% dos votos. Logo em seguida, apareceu Thiago Maia com 28%. Vale lembrar que o jogador ainda se recupera da cirurgia no joelho e tem a volta aos gramados esperada para julho, mas pode levar alguns meses até recuperar o futebol de outrora.
As outras duas opções na votação não ficaram muito atrás. Com 22% dos votos, o jovem João Gomes ficou em terceiro lugar. Na vitória sobre o Coritiba, na última quinta-feira, foi ele o escolhido para assumir a posição de Gerson. Por fim, apareceu Diego. Meia de origem, o capitão é o atual titular na posição de primeiro volante, mas para 19% dos participantes da enquete, ele pode ser adiantado para realizar a função de Gerson.
+ Quem será o sucessor? Veja prós e contras de cada alternativa de Ceni para repor a saída de Gerson
Confira o resultado da enquete do LANCE!:
+ Começou o Brasileirão! Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
A despedida dele com a camisa rubro-negra será na partida contra o Fortaleza, no próxima dia 23 de junho, no Maracanã. Em seguida, ele viaja para cumprir a quarentena obrigatória na França e se apresentar ao Olympique de Marselha no início de julho.

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