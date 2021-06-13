Em enquete do L!, torcida do Flamengo se divide na escolha do substituto de Gerson; veja resultado

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Sem dúvidas, a missão de Rogério Ceni em achar uma reposição para Gerson não será nada fácil. Nem mesmo a torcida do Flamengo foi capaz de ajudar o treinador na escolha. Em enquete realizada pelo LANCE! durante a última semana, mais de 20 mil torcedores votaram e dividiram entre as quatro opções apresentadas. Clique aqui para conferir.

+ Gerson é o próximo a sair! Veja todas as transações do Flamengo na Era LandimApesar de equilibrada, a enquete indicou um vencedor: Willian Arão. Hoje atuando como zagueiro, o atleta é volante de origem e recebeu 31% dos votos. Logo em seguida, apareceu Thiago Maia com 28%. Vale lembrar que o jogador ainda se recupera da cirurgia no joelho e tem a volta aos gramados esperada para julho, mas pode levar alguns meses até recuperar o futebol de outrora.

As outras duas opções na votação não ficaram muito atrás. Com 22% dos votos, o jovem João Gomes ficou em terceiro lugar. Na vitória sobre o Coritiba, na última quinta-feira, foi ele o escolhido para assumir a posição de Gerson. Por fim, apareceu Diego. Meia de origem, o capitão é o atual titular na posição de primeiro volante, mas para 19% dos participantes da enquete, ele pode ser adiantado para realizar a função de Gerson.

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Confira o resultado da enquete do LANCE!:

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