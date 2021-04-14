  • Em empate sem gols, Real Madrid elimina o Liverpool e se classifica para a semifinal da Champions
Em empate sem gols, Real Madrid elimina o Liverpool e se classifica para a semifinal da Champions

Publicado em 14 de Abril de 2021 às 17:54

LanceNet

Crédito: PAUL ELLIS / AFP
Nesta quarta-feira, Liverpool e Real Madrid se enfrentaram no estádio de Anfield, em Liverpool, pela partida de volta das quartas de final da Champions League. Após vitória espanhola por 3 a 1 na ida, o 0 a 0 classificou a equipe merengue para as semifinais.
Veja o mata-mata da Champions LeagueCHANCES PERDIDASDurante a primeira etapa, o Liverpool foi bastante ofensivo, ainda mais nos primeiros minutos. Mohamed Salah perdeu uma grande chance no início da partida, e a equipe inglesa falhou na tentativa de abrir o placar contra o Real Madrid.
REAL SEGURAO futebol mostrado pelo Real Madrid nos 45 minutos iniciais da partida desta quarta-feira foi muito diferente do jogo intenso do confronto de ida. Mais calmo, o time espanhol tratou de segurar o resultado e impedir que o Liverpool marcasse.
MAIS DO MESMO​A segunda etapa da partida também não mostrou muita diferença, e o Liverpool repetiu a intensidade inicial, como fez no primeiro tempo. Dessa vez, quem perdeu uma chance importante foi Roberto Firmino, que parou na defesa de Courtois.
JOGO MORNOO restante dos últimos 45 minutos do confronto não mostrou uma riqueza de chances perigosas. O Real Madrid seguiu com o seu esquema de parar o Liverpool e segurar o resultado, e foi muito eficiente. Com isso, o 0 a 0 permaneceu no placar.
SEQUÊNCIAO Liverpool enfrenta o Leeds United às 16h (de Brasília) desta segunda-feira. O Real Madrid, por sua vez, enfrenta o Getafe às 16h (de Brasília) de domingo.

