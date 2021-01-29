Em eleição híbrida, Vasco define a nova mesa diretora do Conselho de Beneméritos do clube

Crédito: Beneméritos realizaram votação híbrida eAntônio Peralta é o novo presidente do Conselho (Divulgação/Vasco

Após a posse de Jorge Salgado, dos vice-presidentes e dos conselhos Deliberativo e Fiscal, o Vasco definiu os nomes que irão compor a nova mesa diretora do Conselho de Beneméritos do clube. Em eleição híbrida, realizada em São Januário, na tarde desta sexta, Antônio Peralta foi eleito o novo presidente do órgão ao vencer André Luiz Vieira por 67 votos a 43. A informação foi inicialmente divulgada pelo portal 'Uol'.

> Confira e simule a classificação do Campeonato Brasileiro 2020Com a desistência do atual presidente do órgão, Silvio Godoi, duas chapas passaram a disputar a eleição. Uma delas formada por André Luiz Vieira, que foi vice de Patrimônio nas gestões Eurico Miranda e Alexandre Campello, ao lado de Egas Manoel Fonseca, como vice.

Na outra chapa concorrente, Antônio Peralta, grande benemérito do clube, é o candidato à presidência do Conselho junto de Eduardo Rebuzzi, seu vice. Mais cedo, no início da votação, o presidente Jorge Salgado esteve presente, iniciou o pleito e comentou em sua rede social.

Vale lembrar que o modelo do pleito gerou algumas declarações e acusações durante a semana. Contudo, as duas chapas chegaram a um consenso de que cada benemérito poderia optar por votar on-line ou ir até São Januário para realizar o seu ato democrático. Dessa forma, não foi necessária qualquer intervenção judicial para definir a questão.

- Torcida Vascaína, agora pela manhã tivemos um grande avanço institucional para nosso Clube. Os Beneméritos e Grande Beneméritos aprovaram votação híbrida para à presidência do Conselho de Beneméritos na eleição que acontece hoje. Torcida Vascaína, agora pela manhã tivemos um grande avanço institucional para nosso Clube. Os Beneméritos e Grande Beneméritos aprovaram votação híbrida para à presidência do Conselho de Beneméritos na eleição que acontece hoje - disse Jorge Salgado.

Confira como foi a votação para a presidência do Conselho de Beneméritos do Vasco

Chapa 1André Luiz Vieira (43 votos)Egas Manoel Fonseca