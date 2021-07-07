Em duelo sem muitas emoções, Cruzeiro e Coritiba ficam empatados no Mineirão

Em um jogo com poucas emoções, Cruzeiro e Coritiba empataram por 0 a 0 nesta terça-feira, no Mineirão, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A partida não teve lances reais de gols e o Coritiba conseguiu sua meta de não perder e ainda pontuar no Mineirão.
A Raposa empatou pelo segundo jogo seguido e mantém a sua dificuldade em se importe nos jogos em casa. Com o resultado, o Cruzeiro chegou aos 10 pontos, na 13ª posição. O Coxa é o vice-líder da competição, com 20 pontos. VEJA A TABELA DA SÉRIE B DO BRASILEIRÃO
Duas equipes tímidas Tanto Cruzeiro quanto Coritiba estavam pouco efetivos no setor ofensivo, com poucas chances reais de gol. Melhor para o Coxa, que via o empate como bom resultado. A Raposa, por sua vez, mais uma vez não conseguia se impor em casa. Jogo tático do Coritiba, que buscava pelo menos um ponto; Cruzeiro precisa fazer “metas” de pontuaçãoA equipe do Paraná fez um jogo com o único propósito de não perder e se desse, conseguir um gol “salvador”. Pontuar era a meta. A Raposa ainda não conseguiu trabalhar metas para seus jogos. O time azul tem de trabalhar para pontuar o máximo que puder, evitando perder pontos em casa, como vem acontecendo nos jogos do Mineirão desde 2020. Próximos jogosA Raposa vai ao Rio de Janeiro encarar o Botafogo no sábado, 10 de julho, às 16h30, no Nilton Santos. O Coxa terá pela frente Vasco no Couto Pereira, às 21h30, no dia 13. FICHA TÉCNICA DA PARTIDACRUZEIRO 0 x 0 CORITIBAData: 6 de julho de 2021Horário: 19h (de Brasília)Local: Estádio Mineirão, Belo Horizonte (MG)Árbitro: Dyorgines Jose Padovani de Andrade(ES)Assistentes: Fabiano da Silva Ramires e Vanderson Antonio Zanotti (Ambos do ES)Cartões amarelos: Giovanni Piccolomo (CRU), Waguininho (COR), Airton (COR), Norberto(CRU), Rômulo (CRU)Cartões vermelhos:Gols: CRUZEIRO (Técnico: Mozart Santos)Fábio; Noberto, Ramon, Léo Santos e Jean Victor; Nonoca (Flávio, aos 34’-2ºT), Marcinho (Thiago, aos 27’-2ºT) e Giovanni Piccolomo (Marcelo Moreno, aos 14’-2ºT), Rafael Sobis (Felipe Augusto, aos 27’-2ºT), Bruno José e Airton (Rômulo, aos 14’-2ºT)
CORITIBA (Técnico: Gustavo Morínigo)Wilson, Natanael, Luciano Castán, Henrique e Guilherme Biro; Willian Farias (Matheus Sales, aos 44’-2ºT), Val, Rafinha (Robinho, aos 32’-2ºT) e Waguininho; Léo Gamalho (William Alves, aos 44’-2ºT) e Igor Paixão (Igor, aos 44’-2ºT)