Em duelo morno, Bragantino e Ferroviária apenas empatam

No Nabi Abi Chedid, Bragantino e Ferroviária ficaram no empate sem gols. O placar deixou o Massa Bruta com 21 pontos, na ponta da chave C. A equipe de Araraquara é a vice-líder do grupo B, com 22 pontos.
Calendário
Na próxima rodada, o Red Bull Bragantino encara o Santos, em casa. A Ferroviária encara o Santo André, em Araraquara.
O jogo
A etapa inicial foi agitada. A postura a Ferroviária surpreendeu, já que o time grená pressionava a saída do Braga e dava trabalho ao Massa Bruta. A principal chance veio na cobrança de pênalti de Rogério, que parou nas mãos de Júlio César. Por outro lado, o Massa Bruta estava irreconhecível, pois com o time reserva, pouco criou.
Etapa Final
Nos 45 minutos finais, os dois times protagonizaram um jogo truncado e sem muita emoção. A única oportunidade veio para a Ferroviária, que acertou um belo chute com Guilherme Bala. A bola acertou o poste.