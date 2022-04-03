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futebol

Em duelo equilibrado, Corinthians e São Paulo empatam pelo Brasileirão feminino

Tricolor Paulista abriu o placar no primeiro tempo; Timão igualou o marcador no segundo tempo...
LanceNet

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Publicado em 

03 abr 2022 às 13:03

Publicado em 03 de Abril de 2022 às 13:03

Pela 5ª rodada do Brasileirão feminino, no clássico Majestoso, Corinthians e São Paulo empataram em 1 a 1 estádio Parque São Jorge. Yasmin (contra) e Gabi Portilho fizeram os gols da partida> GALERIA - Veja retrospecto do Corinthians contra bolivianos
Com o resultado, as Brabas do Timão seguem invictas na competição e alcançam os 11 pontos no Campeonato Brasileiro, permanecendo no 4º lugar. Com o ponto conquistado, o Tricolor paulista chega aos oito pontos, no 6º lugar.
Na próxima rodada, a equipe de Arthur Elias recebe o Real Brasília-DF, no domingo (17), às 15h. Mais tarde, às 18h, o São Paulo encara o Avaí Kindermann.
> TABELA - A Libertadores vem aí! Confira a tabela e simule os primeiros jogos
O Majestoso começou movimentado, tanto São Paulo como Corinthians mostravam postura ofensiva, buscando o gol. Aos 14 minutos da etapa inicial, em cobrança de escanteio de Rafa Travalão, Fe Palermo desviou de cabeça e a bola resvalou em Yasmin. Lelê não conseguiu evitar o gol contra, e o Tricolor saiu na frente.
O São Paulo dominou as ações na primeira etapa, mas não conseguiu ampliar a vantagem. No segundo tempo, o Timão retomou o controle da partida, e pressionou as visitantes. Aos 36 minutos da etapa final, Gabi Portilho recebeu na intermediária e acertou bonito chute, igualando o marcador.
Crédito: TricoloreTimãonoduelodoBrasileirãofeminino(Foto:RebecaReis/CBF

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