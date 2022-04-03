Em duelo equilibrado, Corinthians e São Paulo empatam pelo Brasileirão feminino

Pela 5ª rodada do Brasileirão feminino, no clássico Majestoso, Corinthians e São Paulo empataram em 1 a 1 estádio Parque São Jorge. Yasmin (contra) e Gabi Portilho fizeram os gols da partida> GALERIA - Veja retrospecto do Corinthians contra bolivianos

Com o resultado, as Brabas do Timão seguem invictas na competição e alcançam os 11 pontos no Campeonato Brasileiro, permanecendo no 4º lugar. Com o ponto conquistado, o Tricolor paulista chega aos oito pontos, no 6º lugar.

Na próxima rodada, a equipe de Arthur Elias recebe o Real Brasília-DF, no domingo (17), às 15h. Mais tarde, às 18h, o São Paulo encara o Avaí Kindermann.

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O Majestoso começou movimentado, tanto São Paulo como Corinthians mostravam postura ofensiva, buscando o gol. Aos 14 minutos da etapa inicial, em cobrança de escanteio de Rafa Travalão, Fe Palermo desviou de cabeça e a bola resvalou em Yasmin. Lelê não conseguiu evitar o gol contra, e o Tricolor saiu na frente.

O São Paulo dominou as ações na primeira etapa, mas não conseguiu ampliar a vantagem. No segundo tempo, o Timão retomou o controle da partida, e pressionou as visitantes. Aos 36 minutos da etapa final, Gabi Portilho recebeu na intermediária e acertou bonito chute, igualando o marcador.