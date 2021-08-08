Em duelo de ex-flamenguistas, Olympique de Marselha, de Gerson, bate Montpellier, de Matheus Thuler

Crédito: PASCAL GUYOT/AFP

Em um duelo eletrizante na partida que encerrou a primeira rodada do Campeonato Francês, o Olympique de Marselha venceu o Montpellier de virada, fora de casa, por 3 a 2, no Stade de la Mosson. Os gols foram marcados por Ünder e Payet (duas vezes), enquanto Luan Peres (contra) e Laborde fizeram para os donos da casa.

+ Veja a tabela e os jogos da Ligue 1BRASILEIROS EM CAMPOO jogo marcou o reencontro de dois jogadores que fizeram parte do elenco vitorioso do Flamengo nos últimos anos: o zagueiro Matheus Thuler e o meio-campista Gerson. Ambos foram titulares por Montpellier e Olympique de Marselha, respectivamente, em suas estreias oficiais. Quem também começou jogando foi o defensor Luan Peres, que deixou o Santos recentemente.

GOLS RELÂMPAGOJogando fora de casa, o Olympique de Marselha até começou pressionando, balançou as redes com Payet aos dois minutos, mas o lance foi anulado por impedimento. Se os visitantes não tiveram eficiência, os donos da casa foram o contrário. Aos 30 minutos, Delort levantou na área, a bola desviou em Luan Peres, e o juiz deu gol contra. Dois minutos depois, Laborde ampliou.

VIRADA NO SEGUNDO TEMPOO Olympique de Marselha foi valente no segundo tempo e reverteu uma desvantagem que parecia irreversível. Ünder, depois de linda jogada de De La Fuente, diminuiu. Payet, de falta, empatou. E o próprio Payet, aos 35 minutos, virou batendo colocado no canto.

POLÊMICA NO FIMAos 43 minutos do segundo tempo, quando o Montpellier pressionava pelo gol de empate, a torcida do time da casa arremessou objetos como garrafas dentro do campo e o árbitro Jeremie Pignard interrompeu a partida. O jogo ficou paralisado por cerca de 15 minutos até que a bola voltasse a rolar.

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