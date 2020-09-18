  Em duelo de Borussias, Dortmund encara o Monchenglabach pelo Alemão; confira outros jogos
Publicado em 18 de Setembro de 2020 às 10:32

LanceNet

Crédito: THILO SCHMUELGEN / POOL / AFP
O Campeonato Alemão retorna neste final de semana com jogos de alto nível. Se na sexta-feira o Bayern pega o Schalke, o sábado será recheado: seis jogos abrem o fim de semana, com destaque para o confronto entre Borussia Dortmund e Borussia Monchengladbach - vice e quarto colocados em 2019/20, respectivamente.O Dortmund é um dos times para ficar de olho no Campeonato Alemão. A já forte equipe se reforçou com nomes experientes, como Thomas Meunier e Emre Can, mas mesclou com jovens como o brasileiro Reinier, emprestado pelo Real Madrid, e Jude Bellingham, inglês contratado junto ao Birmingham. Mas o Monchengladbach planeja estragar os planos dos aurinegros nessa primeira rodada, e o técnico Lucien Favre sabe disso.
-- O Gladbach é muito perigoso. Não é coincidência a colocação em que eles terminaram na última temporada - disse.
Pelo lado do Monchengladbach, nenhuma transferência empolgante - o trunfo da equipe é manter a base que deu certo na temporada anterior. O jogo entre as duas equipes será às 13h30 (horário de Brasília), fechando o dia.
Antes, às 10h30, outros cinco jogos. O Hoffenheim, que ficou em 6º na última temporada, encara o Colônia fora de casa. Já o Freiburg, 8º em 2019/20, visita o recém-promovido Stuttgart. Outro clube que conseguiu o acesso e faz sua estreia é o Arminia Bielefeld, encarando o Eintracht Frankfurt.
Veja os confrontos do sábado:10h30 - Stuttgart x Freiburg10h30 - Frankfurt x Arminia10h30 - Union Berlin x Augusburg10h30 - Werder Bremen x Hertha Berlim10h30 - Colônia x Hoffenheim13h30 - Dortmund x Monchengladbach

