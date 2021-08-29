Em duelo com muita chuva, CRB e Cruzeiro ficam no empate em Maceió

O Cruzeiro não fez um jogo ruim no empate com o CRB, por 0 a 0,neste domingo, 29 de agosto, pela 21ª rodada da Série B, no Estádio Rei Pelé. Todavia, a Raposa segue sem vencer o time alagoano. Já são seis partidas sem conseguir triunfar sobre o Galo. Quatros jogos na segunda divisão e dois pela Copa do Brasil, desde de 2020. Apesar de não sair com a vitória, o ponto conquistado em Maceió levou o time mineiro aos 25 pontos, na 14ª posição, seis a mais do que o Londrina, primeiro na zona de rebaixamento, mas 11 a menos do que o Náutico, última equipe do G4, com 36 pontos na classificação. O CRB ocupa a terceira colocação com 37 pontos, dois a menos do que o líder Coritiba. O duelo foi muito disputado e a chuva atrapalhou muito o desempenho das duas equipes. Por isso, o resultado final acabou sendo justo, com o Cruzeiro mostrando que está em evolução, chegando ao seu oitavo jogo seguido sem perder. Muita chuva em Maceió Inesperada, a chuva estava forte na capital alagoana, o que atrapalhou o jogo das duas equipes. A bola rolava pouco, mas aos poucos o gramado melhorou e a partida ganhou mais qualidade.