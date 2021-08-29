Em duelo com muita chuva, CRB e Cruzeiro ficam no empate em Maceió

O Cruzeiro não fez um jogo ruim no empate com o CRB, por 0 a 0,neste domingo, 29 de agosto, pela 21ª rodada da Série B, no Estádio Rei Pelé. Todavia, a Raposa segue sem vencer o time alagoano. Já são seis partidas sem conseguir triunfar sobre o Galo. Quatros jogos na segunda divisão e dois pela Copa do Brasil, desde de 2020. Apesar de não sair com a vitória, o ponto conquistado em Maceió levou o time mineiro aos 25 pontos, na 14ª posição, seis a mais do que o Londrina, primeiro na zona de rebaixamento, mas 11 a menos do que o Náutico, última equipe do G4, com 36 pontos na classificação. O CRB ocupa a terceira colocação com 37 pontos, dois a menos do que o líder Coritiba. O duelo foi muito disputado e a chuva atrapalhou muito o desempenho das duas equipes. Por isso, o resultado final acabou sendo justo, com o Cruzeiro mostrando que está em evolução, chegando ao seu oitavo jogo seguido sem perder. Muita chuva em Maceió Inesperada, a chuva estava forte na capital alagoana, o que atrapalhou o jogo das duas equipes. A bola rolava pouco, mas aos poucos o gramado melhorou e a partida ganhou mais qualidade.
CONFIRA COMO ESTÁ A CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE B Thiago perde chance de mostrar serviço e Raposa segue na dependência de Moreno e Sobis Com a ida do boliviano para defender sua seleção, Luxemburgo optou por Thiago no comando do ataque, mas o jogador que veio da base não aproveitou, tendo uma atuação discreta. Assim, os veteranos Moreno e Rafael Sobis, que entrou no lugar de Thiago, seguem sendo opções melhores para a Raposa. CRB consistente, mas encontrou um Cruzeiro menos “volúvel” na defesa Se o ataque não estava inspirado, a defesa da Raposa teve um desempenho seguro, apesar do CRB ter tido as melhores chances de gol na duelo no Rei Pelé. É uma mostra de crescimento do setor, que não sofreu gol pelo terceiro jogo seguido. Próximos jogos O Cruzeiro volta a campo no feriado de 7 de setembro, terça-feira, às 21h30, contra o Goiás, fora de casa. Já o CRB terá o Confiança pela frente no dia 1º, próxima quarta-feira, às 19h, em Aracaju. FICHA TÉCNICA DA PARTIDACRB 0 X 0 CRUZEIROData: 29 de agosto de 2021Horário: 16h de Brasília)Local: Rei Pelé, Maceió (AL)Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Daniel de Oliveira Alves Pereira (ambos do RJ)VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)Gols:-Cartões amarelos: Flávio (CRU), Pablo Diego (CRB), Marthá (CRB)Cartões vermelhos: CRB (Técnico: Alan Aal)Diogo Silva; Reginaldo Lopes, Gum, Caetano e Guilherme Romão; Marthã (Carlos Jatobá, aos 40’-2ºT), Jean Patrick (Wesley, aos 40’-2ºT) e Renan Bressan (Diego Torres, aos 10’-2ºT); Jajá (Alisson Farias, aos 10’-2ºT), Júnior Brandão (Emerson Negueba, aos 29’-2ºT) e Pablo Dyego CRUZEIRO (Técnico:Vanderlei Luxemburgo)
Fábio; Rômulo, Ramon, Eduardo Brock e Matheus Pereira; Flávio (Marco Antônio, aos 34’-2ºT), Adriano e Giovanni (Claudinho, aos 25’-2ºT); Bruno José (Felipe Augusto, aos 24’-2ºT), Wellington Nem (Marcinho, aos 33’-2ºT) e Thiago (Rafael Sobis, aos 16’-2ºT).