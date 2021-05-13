Em dose dupla, Firmino acaba com jejum e mantém Liverpool vivo pela Champions League

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Justamente na véspera da convocação da seleção brasileira para jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo, o atacante Roberto Firmino pôs fim a um incômodo jejum de 15 jogos sem marcar. E logo em dose dupla. Nesta quinta-feira (13/05), pela Premier League, em pleno Old Trafford, ele fez dois gols na vitória de 4 a 2 do Liverpool sobre o Manchester United, o que deixou os Reds bem vivos na luta por uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões.

Veja a tabela do InglêsCom o resultado, o Liverpool assumiu a quinta colocação, agora com 60 pontos e a quatro do Chelsea, mas com um jogo a menos. Ou seja: o time dos brasileiros Firmino, Alisson, Fabinho e Thiago Alcântara só depende de si para terminar no G4 e carimbar seu passaporte para a Champions, já que Leicester (3º lugar, com 66) e Chelsea (4º lugar, com 64) ainda se enfrentam. Um fim de campeonato com emoção de sobra para o atual campeão da Premier League.

Firmino não marcava desde 28 de janeiro, na vitória de 3 a 1 sobre o Tottenham. Com os dois que fez contra o Manchester United, chegou aos 86 gols com a camisa do Liverpool, sendo 65 pela Premier League. Aliás, superou os 63 gols feitos pelo chileno Alexis Sánchez e se tornou o quarto jogador sul-americano com mais gols na história da competição.

O 'FirminoDay' começou com o vice-líder Manchester na frente, com um gol do português Bruno Fernandes logo aos 10 minutos de jogo. Diogo Jota empatou aos 34’ e Firmino virou já nos acréscimos, em cabeçada certeira. O gol fez bem ao brasileiro, que voltou com tudo do intervalo para aumentar, em rebote de Henderson. Rashford ainda diminuiu, aos 23’, mas Salah selou a vitória no fim e manteve vivo o sonho do Liverpool de estar novamente na Champions League.