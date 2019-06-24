Amistoso

Em Domingos Martins, Rio Branco inicia preparação para encarar o Vasco

A delegação alvinegra fica na região serrana até sexta-feira, quando retorna para o amistoso de sábado, no estádio Kleber Andrade

Publicado em 24 de Junho de 2019 às 14:42

Intertemporada do Rio Branco no China Park para a Copa Espírito Santo 2019 Crédito: Suzana Rosseto/Rio Branco
O elenco do Rio Branco se reapresentou na tarde deste domingo (23) para o início da intertemporada visando o amistoso contra o Vasco, no próximo sábado (29), e a Copa Espírito Santo, que terá início no dia 10 de agosto.
A preparação da equipe acontece no Centro de Treinamento Hotel Fazenda China Park, em Domingos Martins. A delegação alvinegra fica na região serrana até o próxima sexta-feira, quando retorna para o amistoso de sábado, às 15h30, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica.
O confronto diante do Vasco será a primeira oportunidade para o técnico Erich Bomfim testar seu elenco, que conta, até o momento, com 22 jogadores. Desses, 12 são remanescentes do elenco que disputou o Capixabão no primeiro semestre: os goleiros Alan Faria e Diogo; os zagueiros Wesley, Petróleo e Rhamon Mexicano; o volante Raniere; os meias Ronicley, Canário, Adrien e Hícaro; e os atacantes Edu e Thallyson.
Além deles, reforçam a equipe os laterais Anderson Santana e Gabriel Fernandes; o zagueiro Lucas Trindade; os volantes Caetano e David; os meias Edinho e Gabriel Simião; e os atacantes Léo Chocolate, Matheus Costa e Lucas Nascimento.
Mais reforços serão anunciados nos próximos dias. O elenco também vai contar com alguns atletas da equipe sub-20, que atualmente está disputando o Capixabão da categoria.
Na Copa ES, o Capa-preta faz sua estreia no dia 10 de agosto, às 15h, contra o Linhares, no Kleber Andrade. A competição vale vaga na Série D do Campeonato Brasileiro e na Copa Verde de 2020.
Elenco alvinegro até o momento
 Goleiros: Alan Faria e Diogo;
Laterais: Anderson Santana e Gabriel Fernandes;
Zagueiros: Wesley, Petróleo; Rhamon Mexicano e Lucas Trindade;
Volantes: Raniere, Caetano e David;
Meias: Ronicley, Canário, Edinho, Gabriel Simião, Adrien e Hícaro;
Atacantes: Edu, Léo Chocolate, Matheus Costa, Lucas Nascimento e Thallysom.

