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Em documentário, Jorge Jesus exalta competitividade de Gabigol: 'Um dos melhores atacantes do mundo'

Técnico português participou da série 'Predestinado', que conta a história de vida do camisa 9 rubro-negro...

Publicado em 07 de Março de 2021 às 17:52

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 mar 2021 às 17:52
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Durante um ano, Gabigol e Jorge Jesus formaram uma dupla que deu muitas alegrias à torcida do Flamengo. Graças a essa parceria bem-sucedida, o técnico português foi convidado a participar da série 'Predestinado', da Globopay, que conta a trajetória do atacante desde os primeiros passos no futebol. Sobre o ex-comandado, o treinador não poupou elogios e o colocou como um dos melhores da posição em todo o mundo.– Ele sempre quer competir. Não é por acaso que o Gabriel é um dos melhores atacantes do mundo. Sei o que estou dizendo. Não é só tecnicamente, mas também fisicamente e mentalmente.
+ Confira a tabela completa do Campeonato Carioca
A produção de “Predestinado” durou cerca de 11 meses e conta histórias de vida de Gabriel Barbosa. O capítulo ‘piloto’ foi baseado na origem do atacante e acontecimentos desde o nascimento. Já o segundo episódio, em específico, retrata de como a decisão de ir para a Europa quase custou a carreira do jogador, e como foi a operação para trazê-lo de volta ao Brasil.

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