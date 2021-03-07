Em documentário, Jorge Jesus exalta competitividade de Gabigol: 'Um dos melhores atacantes do mundo'

Durante um ano, Gabigol e Jorge Jesus formaram uma dupla que deu muitas alegrias à torcida do Flamengo. Graças a essa parceria bem-sucedida, o técnico português foi convidado a participar da série 'Predestinado', da Globopay, que conta a trajetória do atacante desde os primeiros passos no futebol. Sobre o ex-comandado, o treinador não poupou elogios e o colocou como um dos melhores da posição em todo o mundo.– Ele sempre quer competir. Não é por acaso que o Gabriel é um dos melhores atacantes do mundo. Sei o que estou dizendo. Não é só tecnicamente, mas também fisicamente e mentalmente.