Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Em documentário, Borussia Dortmund mostra os bastidores de seu time de futebol feminino; assista
futebol

Em documentário, Borussia Dortmund mostra os bastidores de seu time de futebol feminino; assista

Na séria "Who We Are", produzida pelo OneFootball, clube aborda a criação da equipe feminina, criada em 2021. Outros episódios também podem ser vistos no LANCE!...

Publicado em 02 de Fevereiro de 2022 às 15:41

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 fev 2022 às 15:41
No terceiro episódio da série "Who We Are", que mergulha nos bastidores do Borussia Dortmund, o documentário aborda os detalhes do time feminino da equipe aurinegra. A categoria, que foi criada em meio ao caos da pandemia da Covid-19, foi aprovada por unanimidade pelo conselho do time.
- Os membros votaram por unanimidade que o Borussia Dortmund não deveria oferecer futebol apenas para homens e garotos, mas para mulheres e garotas. Os comitês fizeram os preparativos, as bases foram construídas - disse Reinhard Rauball, presidente do Borussia Dortmund.
- Quando a bola foi para a rede, obviamente houve grande alegria, mas não consigo nem descrever tudo o que aconteceu depois. Acho que levará tempo para realmente apreciar o significado deste gol - disse Ann-Katrin Lau.
+ Veja as seleções já classificadas para a Copa do Mundo de 2022
Produzido pelo OneFootball, a série "Who We Are" ("Quem nós somos", na tradução livre) conta com dez episódios, ao todo. Em parceria com o LANCE!, você pode ver todos capítulos em nosso site.
Clique aqui para assistir ao episódio 1
Clique aqui para assistir ao episódio 2

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

borussia dortmund
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Maranhão e Carlinhos, do Vitória-ES
Recém-chegados brilham no fim, e Vitória-ES vence o Porto Vitória na estreia da Copa Espírito Santo
Imagem de destaque
O julgamento coletivo em El Salvador que reúne centenas de acusados de integrar a gangue MS-13
Deputado federal Sóstenes Cavalcante
PL deve apoiar PEC 6x1, mas quer novo regime de contratação e compensação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados