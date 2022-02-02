Em documentário, Borussia Dortmund mostra os bastidores de seu time de futebol feminino; assista

No terceiro episódio da série "Who We Are", que mergulha nos bastidores do Borussia Dortmund, o documentário aborda os detalhes do time feminino da equipe aurinegra. A categoria, que foi criada em meio ao caos da pandemia da Covid-19, foi aprovada por unanimidade pelo conselho do time.

- Os membros votaram por unanimidade que o Borussia Dortmund não deveria oferecer futebol apenas para homens e garotos, mas para mulheres e garotas. Os comitês fizeram os preparativos, as bases foram construídas - disse Reinhard Rauball, presidente do Borussia Dortmund.

- Quando a bola foi para a rede, obviamente houve grande alegria, mas não consigo nem descrever tudo o que aconteceu depois. Acho que levará tempo para realmente apreciar o significado deste gol - disse Ann-Katrin Lau.

+ Veja as seleções já classificadas para a Copa do Mundo de 2022

Produzido pelo OneFootball, a série "Who We Are" ("Quem nós somos", na tradução livre) conta com dez episódios, ao todo. Em parceria com o LANCE!, você pode ver todos capítulos em nosso site.

Clique aqui para assistir ao episódio 1