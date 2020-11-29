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futebol

Em discurso após vitória, Duílio prega união e gestão participativa

Novo presidente do Corinthians comemorou sua vitória e agradeceu os votos recebidos...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 nov 2020 às 01:48

Publicado em 29 de Novembro de 2020 às 01:48

Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
Após os resultados da eleição para presidente serem definidos, o novo mandatário do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, fez um discurso no ginásio do Parque São Jorge, local da votação no último sábado, para agradecer a confiança do eleitores e projetar o seu mandato, que irá até o final de 2023.
VEJA COMO ESTÁ O CORINTHIANS NO BRASILEIRÃO
- Hoje venceu a vontade da família corintiana, pela transformação do nosso Corinthians. Pela união e pela democracia. Estou um pouco sem palavras, queria agradecer meu pai, que me ensinou o que é o Corinthians. Hoje eu tenho uma responsabilidade muito grande de representar minha família, meu avô, meu pai pelo que fizeram aqui no clube, pelo nome que carregam e, principalmente, representar quase 40 milhões de corintianos - afirmou.Vale lembrar que o avô de Duílio, Orlando e seu pai, Adílson, também foram presidentes do Corinthians.
Durante o seu discurso, Duílio afirmou que sua gestão será mais participativa e democrática.
- Deixo aqui um abraço a todos, uma boa noite e é uma responsabilidade muito grande dirigir esse clube. Como disse, uma gestão participativa e democrática. Com a união do clube, vamos conseguir superar todos os obstáculos e deixar o Corinthians ainda maior. Obrigado - finalizou.
Duílio tomará posse no dia quatro de janeiro de 2021 e terá o desafio de equilibrar as contas do clube e conseguir bons resultados dentro de campo.

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