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Em dificuldade financeira, Botafogo busca virada sobre Cuiabá na Copa do Brasil mirando premiação

Classificação para às quartas de final da competição vale mais de R$ 3 milhões...

Publicado em 03 de Novembro de 2020 às 08:00

LanceNet

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Publicado em 

03 nov 2020 às 08:00
Crédito: Glorioso precisa reverter placar adverso para avançar na Copa do Brasil - Vítor Silva/Botafogo
Nesta terça, às 19h, na Arena Pantanal, o Botafogo entra em campo para enfrentar o Cuiabá, pela segunda partida das oitavas da Copa do Brasil, precisando de uma virada no confronto. No primeiro jogo, vitória da equipe mato-grossense por 1 a 0, no Nilton Santos. A classificação para próxima fase da competição vale mais de R$ 3 milhões em premiação e, no atual momento financeiro do Glorioso, a vaga se torna ainda mais desejada.
Enquanto não oficializa um novo treinador, Botafogo será comandado mais uma vez pelo interino Flavio Tenius. O clube tem um acordo encaminhado o venezuelano César Farias. Para avançar às quartas da Copa do Brasil, o Alvinegro precisa vencer o time mato-grossense por dois ou mais gols de diferença, já que foi derrotado no Nilton Santos. Caso vença por um gol, a partida será decidida nos pênaltis. O empate é dos donos da casa.
Com Flávio Tenius no comando, o Bota apresentou uma formação mais agressiva na 19ª rodada, contra o Ceará. Caio Alexandre jogou de primeiro volante, Bruno Nazário e Honda tiveram mais liberdade no meio e o ataque foi mais veloz com Lecaros, Warley e Matheus Babi.
Para o duelo contra o Cuiabá, Lecaros, lesionado, não estará a disposição de Fávio Tenius. Kelvin deve ser o substituto, mantendo a mesma formação com um ataque mais leve.
Outra notícia é o retorno de Guilherme Santos. O jogador foi relacionado e viajou junto com a equipe para o confronto decisivo da Copa do Brasil.
Após uma semana cheia de polêmicas extracampo, a classificação vale muito também para os cofres do Alvinegro. Classificação às quartas de final rende premiação de R$ 3,3 milhões. Quem avançar para a semifinal embolsa mais R$ 7 milhões. Por fim, o vice-campeão recebe R$ 22 milhões e o grande vencedor da Copa do Brasil fatura R$ 54 milhões.
O Cuiabá vem de vitória para encarar o Botafogo e não quer perder a oportunidade de aumentar ainda mais o que já é a melhor campanha da história do clube. O Auriverde entrou direto nas oitavas de final após conquistar o título da Copa Verde 2019. Chegar às quartas de final da Copa do Brasil será inédito para o clube que completa 19 anos de fundação no próximo mês.

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