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futebol

Em dia: Vasco acerta pagamentos de salários de abril dos funcionários

Colaboradores do Cruz-Maltino, agora, não têm mais valores a receber. Situação dos jogadores é diferente...
LanceNet

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Publicado em 

18 mai 2021 às 13:36

Publicado em 18 de Maio de 2021 às 13:36

Crédito: Jorge Salgado colocou como compromisso para a gestão colocar os salários em dia (Rafael Ribeiro / Vasco
O Vasco acertou, nesta terça-feira, os pagamentos dos salários da folha de abril dos funcionários. Desta forma, não há dívidas com os colaboradores. Tal informação foi publicada primeiramente pelo site "Ge", e confirmada pela reportagem do LANCE!.Os jogadores já receberam os salários de abril, mas parte do grupo têm valores antigos a receber. Não há confirmação se a negociação de Talles Magno com o New York City, dos EUA, noticiada na última segunda-feira, tem a ver com os pagamentos.
-> Confira a tabela do Campeonato Carioca
O Vasco vive o momento financeiro mais delicado de sua história. Com mais de R$ 840 milhões em dívidas, o clube também foi retirado do Ato Trabalhista por atraso no pagamento de parcelas.

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