  • Em dia desastroso, Vasco leva baile do Operário-PR e estreia na Série B com derrota em São Januário
futebol

Em dia desastroso, Vasco leva baile do Operário-PR e estreia na Série B com derrota em São Januário

Dentro de casa, Cruz-Maltino cometeu erros em profusão principalmente na defesa. Além de dois gols, equipe paranaense colocou duas bolas nas traves defendidas por Vanderlei...

Publicado em 29 de Maio de 2021 às 13:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 mai 2021 às 13:05
Crédito: Jorge Rodrigues/AGIF/ BrasileiraoB
O Vasco começou na Série B deste ano como nem o mais pessimista torcedor talvez imaginasse. Diante do Operário-PR, em São Januário, o time abusou dos erros ofensivos e, principalmente, defensivos. O resultado foi uma derrota por 2 a 0 e um baile. A equipe visitante ainda colocou duas bolas na trave.O Cruz-Maltino volta a entrar em campo na próxima terça-feira, contra o Boavista, pela Copa do Brasil. No mesmo dia, o Operário joga contra o Guarani, pela Série B do Brasileirão.
DEFESA DO VASCO BATE CABEÇA, OPERÁRIO ABRE O PLACARO jogo já começou com o Operário assustando. Alex Silva fez Vanderlei trabalhar com um minuto de jogo. Aos seis, o chute de Jean Carlo foi por cima da meta. Mas aos sete, Felipe Garcia roubou a bola de Zeca, passou para Ricardo Bueno e a assistência encontrou Leandrinho, que fez o gol e... fez o L!
DEFESA DO VASCO SEGUE BATENDO CABEÇAOs minutos seguiram e a defesa vascaína seguiu falhando. Ernando deu um presente para Jean Carlo, que avançou, finalizou, mas o goleiro defendeu. Tecnicamente, o dia era terrível também nas tentativas cruz-maltinas de ir ao ataque. TUDO ERRADO PARA UM, TUDO CERTO PARA O OUTROO time de Marcelo Cabo seguia sem conseguir trocar passes para ir ao ataque e falhando na defesa. O time paranaense seguia assustando. Alex Silva deu outro chute na direção do gol e, aos 42 minutos, Andrey errou passe, Jean Carlo acionou Ricardo Bueno e o chute foi de cobertura. O Operário ganhava por 2 a 0. O Vasco deu apenas dois chutes perigosos no primeiro tempo: um com Figueiredo, outro com Gabriel Pec.
DEPOIS DO INTERVALO...Na volta após o intervalo, o Vasco tinha três alterações. Estava mais ofensivo. Porém, foi o volante Rafael Chorão quem colocou uma bola na trave esquerda de Vanderlei. Gabriel Pec deu um susto no goleiro, mas o Cruz-Maltino, mesmo melhor em relação à primeira etapa, era incapaz de envolver a equipe visitante.
CENÁRIO MANTIDOChegou a parada técnica, chegaram os 40 minutos... e o Vasco não conseguiu se impor, envolver o adversário. Cano até deu um chute forte, aos 41, mas no minuto seguinte Rodrigo Pimpão - aquele - chutou a bola na trave. No placar, nada mudou. A estreia do Vasco na Série B foi com derrota, e em casa.
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
FICHA TÉCNICAVASCO 0 X 2 OPERÁRIO-PR
Estádio: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)Data e hora: 29 de maio de 2021, às 11hÁrbitro: Thiago Luis Scarascati (SP)Assistentes: Daniel Paulo Ziolli (SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)Cartões amarelos: Leandrinho (OPE)Cartões vermelhos: Não houve
GOLS: Leandrinho, aos 7'/1ºT (0-1); Ricardo Bueno, aos 42'/1ºT (0-2)
VASCO: Vanderlei, Léo Matos, Ernando, Ricardo Graça e Zeca (Riquelme, 34'/2ºT); Andrey e Galarza (Sarrafiore, Intervalo); Morato (Léo Jabá, Intervalo), Gabriel Pec (Vinícius, 34'/2ºT) e Figueiredo (Daniel Amorim, Intervalo); Cano - Técnico: Marcelo Cabo.
OPERÁRIO-PR: Simão, Alex Silva (Lucas Mendes, 19'/2ºT), Reniê, Rodolfo Filemon e Silva (Fabiano, 24'/2ºT); Rafael Chorão (Marcelo, 24'/2ºT), Leandrinho (Leandro Vilela, 12'/2ºT) e Tomas Bastos; Felipe Garcia, Ricardo Bueno e Giancarlo (Rodrigo Pimpão, 12'/2ºT) - Técnico: Matheus Costa.

