Em dia de reuniões, Flamengo se reapresenta e dá respaldo a Renato antes de jogo contra o Atlético

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

Horas depois de ser eliminado na Copa do Brasil e ter a pressão sobre Renato Gaúcho acentuada, o Flamengo se reapresentou na tarde desta quinta-feira, no Ninho do Urubu, para iniciar os trabalhos de olho no decisivo jogo de sábado, contra o Atlético-MG, pelo Brasileiro. O dia foi marcado por reuniões, presença de dirigentes do departamento de futebol e respaldo ao técnico.O vice-presidente de futebol, Marcos Braz, e o diretor executivo da pasta, Bruno Spindel, estiveram no CT e conversaram com o grupo e o treinador, dando incentivo ao trabalho visando a partida de sábado. Reuniões em outros departamentos também marcaram o dia no local.

A tendência é que Renato Gaúcho, que atravessa com o Flamengo a pior sequência sem vitórias do clube (quatro jogos) em quase um ano, siga no comando da equipe ao menos até este fim de semana.

E, para o confronto diante do Galo, Portaluppi já sabe que não poderá contar com Arrascaeta, que ainda não está recuperado de uma lesão muscular e segue sem treinar com o grupo, e Pedro, que operou recentemente o joelho. Por outro lado, há boas chances de David Luiz, em fase final de recuperação e dependendo dos últimos testes físicos, retornar ao time.

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