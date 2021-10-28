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Em dia de reuniões, Flamengo se reapresenta e dá respaldo a Renato antes de jogo contra o Atlético

Próximo compromisso do Fla será contra o Atlético-MG, neste sábado, pelo Brasileiro...

Publicado em 28 de Outubro de 2021 às 17:32

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 out 2021 às 17:32
Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Horas depois de ser eliminado na Copa do Brasil e ter a pressão sobre Renato Gaúcho acentuada, o Flamengo se reapresentou na tarde desta quinta-feira, no Ninho do Urubu, para iniciar os trabalhos de olho no decisivo jogo de sábado, contra o Atlético-MG, pelo Brasileiro. O dia foi marcado por reuniões, presença de dirigentes do departamento de futebol e respaldo ao técnico.O vice-presidente de futebol, Marcos Braz, e o diretor executivo da pasta, Bruno Spindel, estiveram no CT e conversaram com o grupo e o treinador, dando incentivo ao trabalho visando a partida de sábado. Reuniões em outros departamentos também marcaram o dia no local.
A tendência é que Renato Gaúcho, que atravessa com o Flamengo a pior sequência sem vitórias do clube (quatro jogos) em quase um ano, siga no comando da equipe ao menos até este fim de semana.
E, para o confronto diante do Galo, Portaluppi já sabe que não poderá contar com Arrascaeta, que ainda não está recuperado de uma lesão muscular e segue sem treinar com o grupo, e Pedro, que operou recentemente o joelho. Por outro lado, há boas chances de David Luiz, em fase final de recuperação e dependendo dos últimos testes físicos, retornar ao time.
> Veja e simule a tabela do Brasileirão
O jogo do Flamengo contra o líder Atlético-MG será realizado às 19h deste sábado, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será no Maracanã, um trunfo para o pressionado time de Portaluppi encurtar a distância para o Galo, que hoje é de 13 pontos (com dois jogos a mais).

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