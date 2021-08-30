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futebol

Em dia de folga para o elenco do Flamengo, Kenedy treina no Ninho

Atacante chegou ao Rio de Janeiro no fim da última semana e, nesta segunda, trabalhou no CT do Ninho do Urubu pela primeira vez...

Publicado em 30 de Agosto de 2021 às 17:49

LanceNet

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Publicado em 

30 ago 2021 às 17:49
Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo
Apresentado como reforço do Flamengo na última sexta-feira, Kenedy treinou no Ninho do Urubu pela primeira vez nesta tarde. A atividade no campo do CT, contudo, foi solitária, uma vez que o elenco principal está de folga. Emprestado pelo Chelsea (ING), o atacante está regularizado e pode estrear em 12 de setembro, contra o Palmeiras, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.Após vencer o Santos por 4 a 0, no sábado, o Flamengo vive um período de 14 dias sem jogos por conta das Eliminatórias Sul-Americanas. Assim, Renato Gaúcho deu folga ao elenco até quarta, data em que Kenedy será, de fato, integrado ao grupo principal e passa a ficar à disposição do técnico.
Rodrigo Caio e Léo Pereira, que estão em recuperação no DM, também deram continuidade aos tratamentos e estiveram no Ninho do Urubu nesta segunda.
Veja imagens da atividade de Kenedy, no Ninho, divulgadas pelo Flamengo!

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