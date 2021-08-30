Em dia de folga para o elenco do Flamengo, Kenedy treina no Ninho

Apresentado como reforço do Flamengo na última sexta-feira, Kenedy treinou no Ninho do Urubu pela primeira vez nesta tarde. A atividade no campo do CT, contudo, foi solitária, uma vez que o elenco principal está de folga. Emprestado pelo Chelsea (ING), o atacante está regularizado e pode estrear em 12 de setembro, contra o Palmeiras, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.Após vencer o Santos por 4 a 0, no sábado, o Flamengo vive um período de 14 dias sem jogos por conta das Eliminatórias Sul-Americanas. Assim, Renato Gaúcho deu folga ao elenco até quarta, data em que Kenedy será, de fato, integrado ao grupo principal e passa a ficar à disposição do técnico.