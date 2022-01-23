Em dia de folga do grupo principal, jovens do Flamengo treinam visando estreia do Campeonato Carioca

Se o grupo principal do Flamengo completou duas semanas de treino com Paulo Sousa e recebeu folga neste domingo, o grupo que está à disposição de Fabio Matias deu sequência à preparação para a estreia do Campeonato Carioca, contra a Portuguesa, na próxima quarta no Estádio Luso-Brasileiro. A atividade teve início às 8h, e o clube divulgou imagens do treino. Veja abaixo!Antes da estreia, Fabio Matias, técnico do Sub-20, comanda mais dois treinos no CT, nesta segunda e terça-feira. A expectativa é para ver promissores talentos, como Gabriel Noga, Wesley e Lázaro, em ação pelo Rubro-Negro.Ainda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSW+ Veja a tabela detalhada do Campeonato Carioca!O grupo principal, por sua vez, também se reapresenta nesta manhã de segunda-feira, no Ninho do Urubu. A princípio, Paulo Sousa estará na área técnica do Flamengo pela primeira vez no dia 6 de fevereiro, contra o Fluminense, pela quarta rodada do Estadual. Até lá, segue o trabalho no CT.