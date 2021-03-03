Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Em dia de Dérbi, Palmeiras treina visando final da Copa do Brasil

Verdão entrará em campo contra o Corinthians na noite desta quarta-feira (03), pelo Campeonato Paulista, mas se prepara para a decisão de domingo
...

Publicado em 03 de Março de 2021 às 15:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 mar 2021 às 15:00
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Mesmo com um clássico contra o Corinthians pela estreia no Campeonato Paulista na noite desta quarta-feira (3), o Palmeiras treinou durante a manhã na Academia de Futebol visando somente o confronto contra o Grêmio, pela final da Copa do Brasil, marcado para domingo (7).>> Veja o ranking dos maiores campeões da Copa do Brasil
Esta postura do Verdão se deve ao fato de que o clube requisitou à Federação Paulista de Futebol (FPF) o adiamento do Dérbi, com o argumento de que vive uma maratona de jogos e seria bom para a Federação se o representante do estado na decisão da competição nacional tivesse uma semana para se preparar. O pedido não foi aceito e, com isso, o Alviverde não terá em campo, pelo Paulistão, atletas titulares, dado que estes, em sua maioria, ainda não estão inscritos no torneio e têm como foco a final contra o Grêmio do próximo domingo (7).No treinamento, contando com os titulares que iniciaram a partida de ida da final no último domingo (28), e com jovens das categorias de base, o treinador Abel Ferreira propôs atividades em campo reduzido e, posteriormente, ensaiou jogadas específicas, balanços, transições, quebras de linhas, entre outros. Por fim, alguns atletas aprimoraram, ainda, cruzamentos e finalizações.
O zagueiro Kuscevic, recuperando-se de uma mialgia no quadril, cumpriu cronograma na parte interna do Centro do Excelência e, também, no gramado com profissionais do Núcleo de Saúde e Performance.
O Palmeiras entra em campo pela Copa do Brasil no próximo domingo, às 18h (horário de Brasília), contra o Grêmio, no Allianz Parque. Para conquistar a taça, necessita de apenas um empate, dado que saiu vitorioso (por 1 a 0) no confronto de ida, disputado em Porto Alegre.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sara Gimenes Torres morreu em acidente de carro na Rodovia Leste-Oeste, em Cariacica
Namorado de jovem morta em acidente em Cariacica pede perdão e promete se apresentar à polícia
Imagem de destaque
Montadora chinesa traz 7 novos veículos comerciais 100% elétricos, sendo que 2 já estão no ES
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados