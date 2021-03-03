Em dia de Dérbi, Palmeiras treina visando final da Copa do Brasil

Mesmo com um clássico contra o Corinthians pela estreia no Campeonato Paulista na noite desta quarta-feira (3), o Palmeiras treinou durante a manhã na Academia de Futebol visando somente o confronto contra o Grêmio, pela final da Copa do Brasil, marcado para domingo (7).>> Veja o ranking dos maiores campeões da Copa do Brasil

Esta postura do Verdão se deve ao fato de que o clube requisitou à Federação Paulista de Futebol (FPF) o adiamento do Dérbi, com o argumento de que vive uma maratona de jogos e seria bom para a Federação se o representante do estado na decisão da competição nacional tivesse uma semana para se preparar. O pedido não foi aceito e, com isso, o Alviverde não terá em campo, pelo Paulistão, atletas titulares, dado que estes, em sua maioria, ainda não estão inscritos no torneio e têm como foco a final contra o Grêmio do próximo domingo (7).No treinamento, contando com os titulares que iniciaram a partida de ida da final no último domingo (28), e com jovens das categorias de base, o treinador Abel Ferreira propôs atividades em campo reduzido e, posteriormente, ensaiou jogadas específicas, balanços, transições, quebras de linhas, entre outros. Por fim, alguns atletas aprimoraram, ainda, cruzamentos e finalizações.