Em dia de Dérbi, Luiz Adriano relembra um ano de atuação perfeita e três gols pelo Palmeiras

Crédito: Ricardo Moreira/Fotoarena/Lancepress!

Luiz Adriano é titular absoluto do Palmeiras e estará em campo nesta quinta-feira (10) contra o Corinthians, às 19h15 na Neo Química Arena, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.

O atacante é o artilheiro do time na temporada com dez gols e o dia 10 de setembro é especial para ele, já que há um ano Luiz Adriano teve uma das maiores atuações com a camisa alviverde.

O camisa 10 marcou três vezes na vitória sobre o Fluminense, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro.- Fico muito feliz de poder relembrar esse marco na minha carreira, fazer aqueles três gols em uma partida que era tão importante para nós. Foi a minha volta ao Brasil que foi muito bem planejada com a estrutura do Palmeiras. Muito legal lembrar desse momento - relembra o atacante.

Na atual temporada, Luiz Adriano voltou a repetir o feito, desta vez contra o Guaraní (PAR), pela fase de grupos da Libertadores, em março. Ele fez os três gols na vitória por 3 a 1.