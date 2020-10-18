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futebol

Em dia: Botafogo paga um mês de salário a jogadores e funcionários

Diretoria do clube de General Severiano quitou vencimentos de setembro com os colaboradores; operação foi realizada com o auxílio do Sindeclubes...

Publicado em 18 de Outubro de 2020 às 15:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 out 2020 às 15:30
Crédito: Vitor Silva/Botafogo
O Botafogo está em dia com os compromissos financeiros para os colaboradores em 2020. O clube de General Severiano iniciou o pagamento dos salários referentes ao mês de setembro para jogadores e funcionários na última sexta-feira. A informação foi dada primeiro pelo portal "Fogo na Rede" e confirmada pelo LANCE!.
A operação foi liderada pelo Sindeclubes, que vem ajudando o Botafogo a honrar os compromissos em mais um ano de complicada vida financeira. O clube desbloqueou, com a ajuda da instituição, verbas referentes à cotas de televisão que estavam congeladas.
O dinheiro foi depositado diretamente na conta dos colaboradores do clube. O Botafogo quitou a CLT com os jogadores e pagou o valor integral do salário aos funcionários.
O valor de salário referente ao mês de outubro vence no quinto dia útil de novembro. O Botafogo possui outras operações em conjunto com o Sindeclubes para desbloquear mais dinheiro que está penhorado na Justiça e, consequentemente, honrar tais compromissos.
Em campo, a equipe comandada por Bruno Lazaroni entra em campo nesta segunda-feira. O Botafogo enfrenta o Goiás às 20h no Estádio Nilton Santos, em partida válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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