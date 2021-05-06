Em dia: Botafogo paga salários de abril a jogadores e funcionários

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O Botafogo está em dia com os jogadores e funcionários. O clube de General Severiano quitou, na tarde desta quinta-feira, os vencimentos válidos ao mês de abril de 2021. A operação teve ajuda do Sindeclubes, parceira do Glorioso neste sentido.

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Foi a primeira vez em meses que o Alvinegro pagou as folhas de pagamento antes dos vencimentos, que são sempre no quinto dia útil do mês - no caso de maio, seria apenas na próxima sexta-feira, dia 7.

A parceria entre o Glorioso e o Sindicato, portanto, continua ajudando os jogadores e os funcionários. O SindeClubes ajuda o Botafogo a desbloquear verbas que estão congeladas e/ou penhoradas na Justiça e, a partir de ações, colocar este dinheiro na conta dos colaboradores.