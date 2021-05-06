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futebol

Em dia: Botafogo paga salários de abril a jogadores e funcionários

Alvinegro quita vencimentos dentro da data prevista, o quinto dia útil do mês, após meses...

Publicado em 06 de Maio de 2021 às 15:40

LanceNet

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Publicado em 

06 mai 2021 às 15:40
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O Botafogo está em dia com os jogadores e funcionários. O clube de General Severiano quitou, na tarde desta quinta-feira, os vencimentos válidos ao mês de abril de 2021. A operação teve ajuda do Sindeclubes, parceira do Glorioso neste sentido.
+ Demissões no Botafogo causam atrito; VP's interferem em decisões da gestão e geram desconforto
Foi a primeira vez em meses que o Alvinegro pagou as folhas de pagamento antes dos vencimentos, que são sempre no quinto dia útil do mês - no caso de maio, seria apenas na próxima sexta-feira, dia 7.
A parceria entre o Glorioso e o Sindicato, portanto, continua ajudando os jogadores e os funcionários. O SindeClubes ajuda o Botafogo a desbloquear verbas que estão congeladas e/ou penhoradas na Justiça e, a partir de ações, colocar este dinheiro na conta dos colaboradores.
Nesta semana, o Botafogo demitiu mais de 90 funcionários nos mais diversos setores do clube. A medida, claro, foi para enxugar custos e fazer com que a diretoria tenha condições de arcar com a nova folha salarial em dia.

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