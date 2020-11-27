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futebol

Em dezembro, palmeirenses poderão bater um pênalti no Allianz Parque

Ação já havia sido realizada em 2019 e, devido ao sucesso, será repetida neste ano
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Publicado em 27 de Novembro de 2020 às 08:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 nov 2020 às 08:00
Crédito: Divulgação/Palmeiras
Torcedores do Palmeiras poderão, nos finais de semana do mês de dezembro (exceto os festivos), fazer um tour completo no Allianz Parque e, além disso, bater um pênalti no campo no qual o Verdão venceu a Copa do Brasil de 2015, como um atleta profissional. Esta ação já havia sido realizada em 2019 e, devido ao sucesso, será repetida neste ano.
​> Confira aqui a tabela da Libertadores– No ano passado trouxemos essa ideia para o tour do Allianz Parque e deu super certo. As pessoas procuram novas experiências, procuram algo que seja diferente. E o fato de poder pisar no gramado e bater um pênalti onde grandes ídolos foram consagrados gera uma satisfação e um prazer enorme. Este ano estamos replicando o evento mas com algumas alterações. A novidade é que se o participante marcar o gol vai ganhar uma recordação do Allianz Parque para levar para casa – afirmou Álvaro Parisi, CEO da Arena Experience.
Para ter essa experiência, o palmeirense terá de desembolsar R$129 reais, ou R$99 reais, se quiser apenas bater a penalidade máxima. O torcedor terá uma oportunidade de bater o pênalti e, se marcar, receberá uma recordação surpresa do Allianz Parque.

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