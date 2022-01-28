Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Em despedida, Michael se declara: 'Me entreguei para o Flamengo de corpo, alma, espírito e coração'
futebol

Em despedida, Michael se declara: 'Me entreguei para o Flamengo de corpo, alma, espírito e coração'

Depois de anunciar a saída do atacante, o Rubro-Negro publicou uma entrevista de despedida de Michael na Fla TV...

Publicado em 27 de Janeiro de 2022 às 22:37

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 jan 2022 às 22:37
Nesta quinta-feira, depois de oficializar a venda de Michael ao Al Hilal, o Flamengo publicou uma entrevista de despedida do Robozinho. À Fla TV, o jogador falou sobre críticas, destacou a entrega dentro de campo pelo Rubro-Negro e também comemorou o carinho da Nação.> Novo uniforme 1 do Flamengo tem imagem vazada; veja o modeloAinda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSW- O torcedor é como eu, se você jogar mal, vou te criticar. Se você for bem, vou te elogiar. As pessoas só tem que entender que quem muda uma crítica ou elogio é quem está jogando. Se a gente jogar bem, vai ser elogiado. Se jogar mal, vai ser criticado. Faz parte da vida. Ninguém é perfeito, a gente sabe, mas o que o torcedor mais quer é raça, determinação e compromisso - disse Michael, que ainda completou.
- Acho que, da minha parte, isso nunca faltou. Da habilidade às vezes não vai? Não vai, mas vamos na força, vamos na vontade. Então, eu me entreguei para o Flamengo de corpo, alma, espírito e coração. Isso aqui é a minha casa, porque passava mais tempo aqui do que na minha própria casa. Sempre me dediquei. Me dediquei pelo salário e pelo clube? Também, mas me dediquei porque eu amo e porque eu tinha que retribuir o carinho do torcedor - concluiu. Michael chegou ao Flamengo para a temporada 2020, após os cariocas vencerem a concorrência no mercado. Assim, por 7,5 milhões de euros (R$ 34,5 milhões na cotação da época), tirou o jogador do Goiás.
> Veja a tabela do Cariocão
O atacante, revelação do Brasileirão de 2019, tardou a se encaixar, passou pelas mãos de Jorge Jesus, Domènec Torrent, Rogério Ceni e Renato Gaúcho e só foi deslanchar do meio de 2021 para frente.
Ele encerrou o último ano o ano como um dos nomes mais decisivos do time, com 19 gols e dez assistências. Ao todo, Michael somou 105 jogos pelo Flamengo, com 23 gols e 14 assistências.
Crédito: MichaeldeixaoFlamengocom23golse14assistências(Foto:Reprodução/FlaTV

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Porto Vitória x Rio Branco - 2ª rodada da Copa ES 2026
Porto Vitória vence time sub-20 do Rio Branco e conquista primeiro triunfo na Copa ES
Imagem de destaque
Imóveis herdados sem acordo entre famílias: o que pode destravar a venda?
Vítima foi agredida ao tentar prestar socorro após colidir com o animal que participava de uma comitiva às margens da rodovia
Polícia prende segundo suspeito de agredir idoso que atropelou cavalo no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados