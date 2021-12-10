Em despedida do Santos, Tardelli lembra drama vivido, mas fala em dever cumprido

O atacante Diego Tardelli se despediu do Santos na tarde desta sexta-feira (10). O jogador não terá seu contrato renovado com o time santista após pouco mais de 6 meses no clube.Aos 36 anos, o Tardelli assinou até dezembro deste ano, com opção de renovação até o final do Paulista 2022, o que não vai acontecer. Em levantamento recente, o DIÁRIO mostrou que Tardelli ficou fora de 9 das 22 partidas disputadas pelo Peixe, somando 40% dos jogos. O maior problema foi o recondicionamento físico nos jogos, principalmente em sua chegada.

Em sua despedida, o jogador citou o caso em que viveu no clube, onde sofreu uma emboscada após a eliminação para o Athletico-PR, pelas quartas de final da Copa do Brasil. Em suas redes sociais, Tardelli relatou ter sido parado por torcedores em um semáforo, teve o carro chutado e contou com a ajuda de policiais para chegar ao hotel em que está hospedado em Santos.Confira o texto completo:

Olá nação Santista!Gostaria de agradecer a oportunidade de vestir essa camiseta tão pesada e tão respeitada pelo mundo a fora, foi umprivilégio!!Cheguei no clube em um momento extremamente DIFÍCIL , depois de quase 3 meses de férias e sem fazer uma pré temporada, aceitei esse desafio, e não me arrependo em nenhum momento!!Tive a oportunidade de sair quando um grupo de torcedores fizeram uma emboscada p mim no meu PRIMEIRO JOGO, mas fiquei, pq o meu propósito era permanecer naquele lugar.Como atleta profissional, talvez esse tenha sido um dos momentos mais difíceis da minha carreira , mas por um lado, isso me fortaleceu muito no dia a dia.Encerro meu ciclo com o dever cumprido e na certeza que a minha contribuição dentro e fora de campo foi fundamental para a permanência do Santos na primeira divisão.Agradeço a todos profissionais e atletas do clube pelo respeito e carinho que tiveram comigo durante esse período.Obrigado a todos os torcedores pela confiança.Agora o momento é de descansar e recarregar as energias em família e saber que Deus está no controle.Ano que vem tem mais, pq esse friozinho na barriga ainda vai durar por mais alguns anos.