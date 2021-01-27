Em crise financeira, Dortmund coloca estrelas do time à venda

Em meio a crise financeira e esportiva, o Borussia Dortmund decidiu colocar algumas de suas estrelas à venda, segundo o “Bild”. Jadon Sancho, Giovanni Reyna e Raphael Guerreiro são os atletas que podem deixar o conjunto alemão caso apareçam propostas consideradas adequadas por cada atleta. Haaland não deixará a equipe aurinegra.A equipe dirigida por Edin Terzic ocupa apenas a 7ª posição no Campeonato Alemão e briga por uma vaga na Champions League, enquanto a expectativa era de disputar o título contra o Bayern de Munique. Caso não consiga vaga para o principal torneio de futebol europeu, o clube deixaria de ganhar cerca de 30 milhões de euros (R$ 196,5 milhões).
Sancho era um dos principais atacantes especulados no último mercado de verão e esteve próximo de acertar sua ida para o Manchester United, mas o valor oferecido pelos ingleses ficou abaixo do que os alemães queriam. Reyna e Guerreiro também estão entre os atletas mais utilizados do elenco e suas saídas provocariam fortes mudanças na estrutura do time.