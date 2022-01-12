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Em conversa com torcedores, Ronaldo confirma vinda do lateral-direito Gabriel Dias

O jogador virá por empréstimo para a Raposa  até o fim do ano, oriundo do Ceará...
LanceNet

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Publicado em 

12 jan 2022 às 20:23

Publicado em 12 de Janeiro de 2022 às 20:23

O Cruzeiro terá como reforço o lateral-direito Gabriel Dias, que virá do Ceará para a Raposa. O jogador já está em Belo Horizonte para realizar exames médicos e assinar contrato com o clube e ser anunciado.
Gabriel Dias, de 27 anos, vai recompor o setor, que sofreu baixas, como a saída de Cáceres, na reformulação que a Raposa vem passando. Ronaldo Fenômeno confirmou a contratação do jogador em live com membros do programa de sócio-torcedor do clube. O lateral teve contatos com o Vasco e um clube árabe, mas as negociações não evoluiram, ficando com o caminho livre para seguir com as tratativas com o time azul e fechar o negócio.
Gabriel Dias também vai ocupar a vagar que seria do experiente Pará, que rescindiu o acordo com o time mineiro antes mesmo de se apresentar, pois alegou que não poderia aceitar as condições financeiras do Cruzeiro.
Crédito: GabrielDiasserálateraldaRaposapara2022-(WiltonHoots/Ceará

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