Em conversa com torcedores, Ronaldo confirma vinda do lateral-direito Gabriel Dias

O Cruzeiro terá como reforço o lateral-direito Gabriel Dias, que virá do Ceará para a Raposa. O jogador já está em Belo Horizonte para realizar exames médicos e assinar contrato com o clube e ser anunciado.

Gabriel Dias, de 27 anos, vai recompor o setor, que sofreu baixas, como a saída de Cáceres, na reformulação que a Raposa vem passando. Ronaldo Fenômeno confirmou a contratação do jogador em live com membros do programa de sócio-torcedor do clube. O lateral teve contatos com o Vasco e um clube árabe, mas as negociações não evoluiram, ficando com o caminho livre para seguir com as tratativas com o time azul e fechar o negócio.