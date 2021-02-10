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Em coletiva, Abel Ferreira revela que mudará escalação do Palmeiras para jogo contra o Al-Ahly

Treinador assumiu que deve trocar uma ou duas peças por setor no time titular do Verdão na disputa de terceiro lugar do Mundial de Clubes
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Publicado em 10 de Fevereiro de 2021 às 14:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 fev 2021 às 14:00
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Abel Ferreira concedeu uma entrevista coletiva na manhã desta quarta-feira (10), em Doha, e comentou sobre possíveis mudanças na equipe titular do Palmeiras para o duelo contra o Al-Ahly-EGI, para a disputa do terceiro lugar do Mundial de Clubes.>> Confira a classificação atualizada do Brasileirão e faça sua simulação>> Estudo mede as torcidas que mais passam raiva no Brasil. Veja o ranking!
O técnico do Verdão justificou as trocas, principalmente pela necessidade de rotação no elenco para aguentar a maratona de jogos.
– Nunca fiz, ou se fiz foi uma ou outra vez desde que cheguei, repetir a mesma equipe. Para mim, a constância é a mudança. Portanto, seguramente podemos esperar não muitas trocas, mas uma ou duas por setor, é o que temos feito para chegar até aqui, porque jogamos de dois em dois dias. Se formos contar desde que cheguei em novembro, o que disputei aqui já seriam dois anos de competição em Portugal - desabafou o português.O campeão da Libertadores faz seu último treino nesta quarta-feira, véspera do jogo marcado para as 12h (horário de Brasília) de quinta-feira (11), contra o Al-Ahly. Esta será a despedida do Verdão no Mundial de Clubes 2020.

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