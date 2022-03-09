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Em clima de revanche, Fluminense conta com apoio da torcida e elenco experiente para superar o Olimpia

Fluminense foi eliminado pelo Olimpia na Libertadores de 2013 e tem chance de superar retrospecto desfavorável; Tricolor vive boa fase no torneio continental ...

Publicado em 09 de Março de 2022 às 06:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 mar 2022 às 06:30
Invicto na Libertadores, o Fluminense precisa vencer apenas mais um adversário para chegar à fase de grupos. Porém, o time tem pela frente o Olimpia, que também vem fazendo boa sequência na temporada e eliminou o Tricolor na edição de 2013. Abel Braga, que comandava o clube na época, não poderá contar com Fred, único remanescente daquele elenco em campo, mas aposta na força da torcida e nos demais destaques do grupo para superar o retrospecto. O jogo será nesta quarta, às 21h30, no Estádio Nilton Santos. LIBERTADORES DE 2013​O único confronto entre Fluminense e Olimpia aconteceu nas quartas de final da Libertadores de 2013. Naquele ano, o clube era o campeão brasileiro e vinha de uma vitória sobre o Emelec, nas oitavas. Apesar do empate sem gols, em São Januário, pelo jogo de ida, o panorama não assustava.
Na partida de volta, no Defensores Del Chaco, o Tricolor abriu o placar e arriscou mais vezes. Porém, entre os 35 e 40 minutos do segundo tempo, o mandante aplicou a virada por 2 a 1. Depois disso, Olimpia conquistou o vice-campeonato da Libertadores.
Abel Braga, que fazia sua segunda passagem como técnico do Fluminense, lamentou a derrota. Mesmo reconhecendo o mérito do adversário, ele fez questão de destacar que o Flu havia dominado a partida.
- Saímos, mas de uma forma muito digna. No segundo tempo, eles chutaram só uma bola em nosso gol. Não é merecido pelo que lutamos. É uma dor irreparável. Ganharam, parabéns - desabafou após a eliminação. A temporada, que prometia ser do Fluminense, desandou. Dois meses depois, Abel Braga foi demitido, encerrando dois anos à frente do elenco. No fim da campanha, o Tricolor brigou para não ser rebaixado e foi salvo pela punição à Portuguesa, que escalou um jogador irregular. Assim, o clube terminou em 15º lugar no Brasileiro. LIBERTADORES DE 2022​A situação agora é outra, em ambos os casos. O Flu vem de uma sequência de vitórias histórica, além do título da Taça Guanabara. Diferente do elenco de 2013, o grupo atual foi pensado para a competição, contando com jogadores experientes e que já chegaram até a final da Libertadores, a exemplo de Felipe Melo e Willian. Apesar da ausência de Fred, outros atletas têm se mostrado importantes para as decisões, como Germán Cano e Jhon Arias.
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Com mais de 30 mil ingressos vendidos, a torcida também será um fator decisivo no jogo de ida, assim como ocorreu na classificação sobre o Millonarios. Além disso, o adversário passa por um momento financeiro difícil e não pode contratar reforços, por conta de uma punição da FIFA. Assim, o elenco é formado essencialmente por jogadores da base, sem experiência em competições deste porte. Apesar dos problemas internos, o time também está invicto na Libertadores. De qualquer maneira, a melhor opção é sempre abrir vantagem em casa.
Crédito: AbelBragacomandavaoFluminensenaépocadoconfronto(Foto:LucasMerçon/FluminenseFC

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