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futebol

Em clima de decisão, Real Madrid encara o Granada fora de casa

Na luta pelo título, equipe merengue tem que vencer para abrir quatro pontos para o rival Barcelona e conquistar o título na próxima quinta contra o Villarreal, no Alfredo Di Stéfano...
LanceNet

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Publicado em 

12 jul 2020 às 14:26

Publicado em 12 de Julho de 2020 às 14:26

Crédito: ANDER GILLENEA / AFP
A reta final do Campeonato Espanhol está emocionante com uma disputa ponto a ponto entre os rivais Real Madrid e Barcelona. Restam apenas três jogos, e a equipe merengue visita o Granada, nesta segunda, às 17h (horário de Brasília), no Nuevo Los Cármenes. Em caso de vitória, o time comandado por Zidane pode abrir quatro pontos do rival e conquistar o título na quinta, contra o Villarreal, no Alfredo Di Stéfano.
O Granada, por sua vez, está na nona posição, com 50 pontos, apenas três atrás do Getafe, última equipe na zona de classificação para a Liga Europa da próxima temporada.
Em entrevista coletiva, o técnico Zidane disse que esta é a semana mais difícil do campeonato devido às exigências física, mas garantiu que a equipe está focada na decisão. "Eu não faço contas, só penso em ganhar o próximo jogo", disse o comandante.
- É a última semana e estão chegando três jogos. É o mais difícil de todos e o mais importante. Todos os times estão jogando por coisas e queremos colocar toda a energia do mundo amanhã - afirmou, e em seguida completou.
- Não me incomoda que as coisas sejam ditas (sobre o desempenho da equipe, mesmo com as vitórias). Cada um pensa e nossa obrigação é demonstrar em cada partida que somos bons. Todos podem dar sua opinião e Madri é Madri, é o clube mais importante da história - finalizou.

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