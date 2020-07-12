Em clima de decisão, Real Madrid encara o Granada fora de casa

Crédito: ANDER GILLENEA / AFP

A reta final do Campeonato Espanhol está emocionante com uma disputa ponto a ponto entre os rivais Real Madrid e Barcelona. Restam apenas três jogos, e a equipe merengue visita o Granada, nesta segunda, às 17h (horário de Brasília), no Nuevo Los Cármenes. Em caso de vitória, o time comandado por Zidane pode abrir quatro pontos do rival e conquistar o título na quinta, contra o Villarreal, no Alfredo Di Stéfano.

O Granada, por sua vez, está na nona posição, com 50 pontos, apenas três atrás do Getafe, última equipe na zona de classificação para a Liga Europa da próxima temporada.

Em entrevista coletiva, o técnico Zidane disse que esta é a semana mais difícil do campeonato devido às exigências física, mas garantiu que a equipe está focada na decisão. "Eu não faço contas, só penso em ganhar o próximo jogo", disse o comandante.

- É a última semana e estão chegando três jogos. É o mais difícil de todos e o mais importante. Todos os times estão jogando por coisas e queremos colocar toda a energia do mundo amanhã - afirmou, e em seguida completou.